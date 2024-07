"Alguien sabe su paradero no se extravió voluntariamente" Jueves, 25 de julio de 2024 El ministro de Defensa consideró "inverosímil, improbable e imposible que se verifique la hipótesis del extravío habiendo plantado una zapatilla". En tal sentido, pidió "no retroceder en la causa LOAN". "Algo están encubriendo, alguien sabe respecto del paradero de Loan, no se extravió involuntariamente", manifestó Luis Petri.



En el mismo sentido, se refirió al accionar de uno de los detenidos y señaló: "La Ley del arrepentido prevé condiciones que no se verifican en este supuesto para Maciel, uno se tiene que autoincriminar para poder someterse a la ley, a partir de allí la escala penal se reduce a la tentativa, en el caso de las perpetuas, a 15 años", destacó.



"Lo que no deben saber Maciel o quien lo asesora es que en caso de mentir la pena es hasta 10 años. Tiene que haber aporte sustantivo para el esclarecimiento, la indagatoria fue medida defensiva, no colaboró sustantivamente", remarcó sobre la declaración del comisario de 9 de Julio.



Por otra parte, se refirió a la presunta intervención de Carlos Pérez, otro de los sospechosos, en el caso. "Fue de la Armada hasta 2017, estuvo a cargo de Contrainteligencia de la Base general Belgrano de Bahía Blanca, pero no es operativo de Inteligencia ni está comprendido en esas normas, no es un servicio conforme a la Ley de Inteligencia".



En base a esto, sostuvo que "se debería saber lo que pasó", pero que "lamentablemente en el país no está la figura del perjurio. "Hay derecho a mentir por parte de los imputados, cuando debería ser que eventualmente si declaran digan la verdad", insistió.



Por último, el titular de Defensa añadió: "Necesariamente la investigación tiene que avanzar, alguien se tiene que quebrar, tiene que surgir una prueba irrefutable que demuestre que en definitiva son varios los mentirosos, que sean juzgados y condenados, independientemente de si se pueda probar o no la autoría material. Si hay declaraciones contradictorias que daban cuenta que estaban mintiendo respecto de lo que supuestamente decían que estaban haciendo, claramente la investigación puede determinar la responsabilidad penal de esa persona".