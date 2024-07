Entre aplausos y silvidos Milei se mostró con Yuyito González

Miércoles, 24 de julio de 2024

Milei fue a una ópera estuvo en el palco presidencial. A las 19.48 de este martes, el mandatario arribó en solitario al primer coliseo; estuvo acompañado por la actriz, muy cercana al Presidente.



Esta semana, la noticia de que Javier Milei había invitado a Amalia “Yuyito” González al Teatro Colón inundó las redes y los medios de comunicación. Finalmente, después de algunas especulaciones, el Presidente concurrió esta noche al primer coliseo para la función de Carmen, la ópera de Georges Bizet, en la contundente puesta del director Calixto Bieito. Si bien compartieron el espacio durante el desarrollo de la obra, al momento de la salida eligieron caminos distintos: mientras que él salió por la entrada principal, sobre la calle Libertad, ella se fue por Tucumán. Así evitaron una clara fotografía juntos.



El primer mandatario arribó solo al Colón pocos minutos antes de las 20, el horario de comienzo de la función, e hizo su ingreso por la entrada principal, de la calle Libertad, cuando el resto del público se encontraba ya dentro de la sala. Como se sabe, todo presidente de la Nación en ejercicio tiene un palco a su disposición en el primer coliseo, que a diferencia de lo que popularmente se cree no es la platea balcón donde está el escudo nacional, sino el palco baignoire que está casi sobre el escenario, a la derecha (el de la izquierda está reservado para el jefe de gobierno porteño). Ya desde su ubicación, Javier Milei saludó a los espectadores y fue recibido con aplausos y algunos silbidos.



Según trascendió, además de Yuyito González, el Presidente había invitado también a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -quien se excusó de asistir debido a un inconveniente familiar-, así como a otras personas de su entorno cercano. Si su actividad se lo permitía, Karina Milei tenía previsto sumarse. A la función, además, asistieron otras personalidades del entorno de las artes y la cultura, como el actor español Imanol Arias.



Ubicación exclusiva

La noticia de que Javier Milei había invitado a Amalia “Yuyito” González a la función fue anunciada por el periodista Guido Zaffora en el programa Intrusos (América). El mandatario ya había sido vinculado con la actriz tras la presentación de su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el pasado mayo en el Luna Park, acto al que ella acudió y en el que pudo saludar al presidente en su camarín. Esa noche, González ingresó al estadio por una puerta exclusiva y tuvo una de las mejores ubicaciones. Su asiento estaba al lado del de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y muy cerca de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y del ministro de Defensa, Luis Petri.



Era un acto privado, no era estatal. La invitación me la gestioné yo. Empecé a ver qué contactos tenía. Tenía contactos de cuando lo invité a Milei a mi programa, hablé con ellos y me dijeron: ‘Me encargo’. No sé cómo hicieron la gestión, no tengo idea”. A su vez, relató que la pasaron a buscar “porque no daba” para ir sola: “Yo pensé que era un evento chico, pero era desbordante, lo veía por televisión durante la tarde. No había tomado conciencia de la dimensión del evento”. Asimismo, contó que fue con una periodista amiga que la ayuda en los eventos: “Me sentaron en la primera fila, yo no tenía idea de dónde nos iban a ubicar. Era todo un desborde, un millón de personas”.



Javier Milei viene de una reciente separación. El primer mandatario terminó su romance con Fátima Florez en abril pasado, luego de casi un año de romance.