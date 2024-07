Tras la detención de Andrés Nara: “Estoy con un pico hipertensivo”

Martes, 23 de julio de 2024

La vedette, Alicia Barbasola, habló a través de sus redes sociales tras el escándalo con su pareja, el viernes pasado, en el que el hombre quedó aprehendido. Acceso al expediente judicial.



Después del escándalo ocurrido el viernes pasado en la casa que comparten Alicia Barbasola con Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira Nara quedó detenido por la policía por violencia de género tras el llamado de una vecina. En ese contexto, Nara continúa aprehendido hasta el momento en la comisaría 1° de Tigre desde que el personal policial constató lesiones en el cuello de Barbasola.



Si bien la bailarina en un principio manifestó su intención de no elevar una denuncia, los agentes policiales activaron el protocolo y solicitaron en ese momento la presencia del SES Tigre de forma inmediata. En simultáneo, se había pedido la rápida intervención de la UFI Violencia de Género del municipio.



Durante estos días, Barbasola se mantuvo en silencio, sin hablar con los medios. Este lunes había confirmado su presencia en el programa LAM, de Ángel de Brito (América), pero en horas de la tarde decidió no asistir. A través de un comunicado publicado en sus historias, en su cuenta de Instagram, Barbasola explicó las razones de su determinación y también habló sobre su estado de salud.



“No hablé con ningún medio de comunicación porque no estoy en condiciones en estos momentos”, comenzó asegurando la actriz. “Con el único medio que me comprometí a hablar es con El Ejército de LAM, porque realmente quiero mucho a Ángel de Brito y siempre estuvo cuando lo necesité”, se explayó. “Hoy tenía un mano a mano con él pero en estos momentos estoy con un pico hipertensivo en control”, expresó acerca de su problema de salud. “Tratando de estabilizarme. Pero cuando sea el momento va a ser con Ángel, que pueda explicar toda esta situación”, afirmó la pareja de Nara.