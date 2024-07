Declaran el ex comisario y Méndez por la desaparición de Loan Viernes, 19 de julio de 2024 Laudelina, la tía del menor, sostuvo en su cuarta declaración que Walter Maciel y el policía retirado eran amigos y este último apareció en diversos escenarios durante los rastrillajes y operativos.





El ex comisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Méndez declaran este viernes de manera presencial por el caso Loan Danilo Peña. Se tratan de dos indagatorias más que importantes luego de que varios de los otros detenidos los hayan mencionado.



Lo que llamó la atención de los investigadores y provocó la detención de Méndez, es que señalaron que ambos tenían una relación de amistad y que el ex comisario lo tenía agendado como "Méndez Informante".



Durante la declaración de Laudelina, la tía del menor, sostuvo que la primera vez que vio al policía retirado fue el día en el que "apareció" el botín de Loan en la zona rural, el cual en realidad fue plantado tiempo antes para desviar el caso.



"Méndez era amigo del comisario y él le avisó que encontró esa huella", sostuvo Laudelina. A su vez, sostuvo que Maciel le sacó fotos al botín y hasta solicitó que no "publiquen las imágenes" ya que "podía ser una pista falsa".



Frente a su declaración, a la que la Justicia consideró válida después de otras tres testimoniales en las que mintió, por ejemplo con la hipótesis del accidente, se ordenó la detención de Méndez y de esta manera ya son ocho los que están tras las rejas por el caso.



Declaración de Méndez y Maciel

Se espera una jornada más que importante ya que ambas indagatorias, que ocurrirán de manera presencial, podrían empezar a dar nuevos detalles sobre qué pasó con Loan aquel jueves 13 de junio durante el almuerzo en la casa de su abuela Catalina.



Con respecto a Mónica Millapi, quien se esperaba que declare en la jornada del jueves, podría ocurrir este viernes durante la tarde.