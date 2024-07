Centenares de niños se congregaron en un rezo y en apoyo a María y José

Viernes, 19 de julio de 2024

José Peña, con una imagen de la virgen de Itatí en brazos, y María Noguera con un cuadro de su hijo en alto. Los vecinos le apoyaron con banderitas.



Son los padres de Loan que encabezaron una multitudinaria marcha de vecinos autoconvocados que llegaron minutos antes de las 16.30 hasta la Roonda de la ciudad de Corrientes.Y una multitud de personas los acompañaron en su pedido enmedio de la desesperación porque el nene de solo 5 años aun no fue devuelto a su hogar.



En su mayoría madres y abuelas con lágrimas en los ojos que no ocultaban su dolor buscaban acercarse a los padres del jardinerito de 5 años desaparecido hace más de un mes en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio y brindarles su apoyo. Con mucha empatía por la pérdida, les manifestaban su deseo de que se mantengan firmes en su lucha y que no bajen los brazos.

Todas fueron personas autoconvocadas, que llegaron en colectivos urbanos, automóviles, motos o a pie, no solo de la ciudad de Corrientes sino también de localidades vecinas.



Acompañaron en un momento tan dificil a quienes realizaron más de 180 kilómetros para pedir por la aparición de Loan.



La gente se congregó desde temprano frente a la imagen de la virgen de Itatí en el extremo de la avenida Independencia. Hubo rezos y pedidos por la aparición del niño.



La familia Peña se subió a una camioneta con equipos de sonidos, que avanzó varias cuadras por el corredor General Belgrano, donde los vecinos flamearon banderitas argentinas desde sus balcones.