Abandonaron una avioneta usada por grupo narco

Miércoles, 17 de julio de 2024

Montaron la escena que se quedó sin combustible para fingir un escenario de aterrizaje forzoso. Fue ayer, al amanecer, a 10 kilómetros de un control policial. El perro antinarcótico olfateó "rastros de estupefacientes".

El piloto habría realizado un aterrizaje forzoso sobre la carretera. Fue ayer, al amanecer, a 10 kilómetros de un control policial. Cuando llegaron las autoridades no había personas. Tampoco estaba cargada, pero habría indicios de que trasladó sustancias estupefacientes.



Una avioneta presuntamente vinculada al narcotráfico fue abandonada ayer a la mañana sobre Ruta Nacional 12, en el departamento correntino de Itatí, después de un aterrizaje forzoso porque habría quedado sin combustible.



Cuando las autoridades policiales llegaron al lugar indicado por automovilistas no encontraron al piloto u otra persona junto a la aeronave que, según trascendió, estaba sin carga y podría ser proveniente de Bolivia.



Por tratarse de un presunto delito de índole federal intervino la Gendarmería Nacional Argentina y, según datos extraoficiales conocidos, un perro detector de narcóticos habría olfateado la existencia de "rastros" de sustancias estupefacientes.



Pasadas las 7, ocasionales conductores que transitaban la carretera nacional a la altura del kilómetro 1131 quedaron boquiabiertos al observar "un avión que cubría parte de la calzada".



En forma inmediata llamaron al número de urgencias 101 y a la vez alertaron a efectivos instalados en un puesto de control a unos 10 kilómetros desde ese punto.



La avioneta sin identificación visible, porque la patente fue "borrada", estaba estacionada con su frente apuntando hacia el este, a unos pocos metros del acceso a un establecimiento ganadero.



Debido a que la aeronave bloqueaba el tránsito en la ruta fue "empujado" hasta quedar cuesta abajo de la banquina.



Efectivos de la Policía de la provincia llegaron para verificar la denuncia. Ellos realizaron un perímetro de seguridad.





Poco después concurrió un móvil con integrantes de la Prefectura Naval Argentina y otro de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de la Sección Itá Ibaté, dependiente del Escuadrón 47 con asiento en la ciudad de Ituzaingó.



Una vez cumplidos los protocolos para este tipo de eventos fue la GNA la fuerza encargada de tomar la investigación del caso con intervención del Juzgado Federal número 2 de Corrientes.



Respecto a la avioneta trascendió que sería marca Cessna modelo 206, tipo monomotor, gris y bordó, en cuyo interior había algunos elementos que fueron secuestrados para continuar la pesquisa.



Un can olfateó el interior de la aeronave e indicó, al parecer, vestigios de sustancias prohibidas.



Por el sentido en el que se produjo el aterrizaje se presume que el vuelo era realizado en dirección al norte y por el imprevisto su piloto debió aterrizar de emergencia. Después abandonó la zona a sabiendas de que resultaría detenido.



En el lugar se realizó recorridas con móviles de seguridad en procura de encontrar a alguna persona caminando a la vera de la ruta o próximo a ella. Los resultados de esos procedimientos fueron vanos.



Al parecer, la avioneta estaba quedándose sin combustible. "Ya iba en reserva" y para no estrellarse en algún sector de campo, quien la comandaba decidió planear hasta bajar encima de la cinta asfáltica.



Todo apunta a que el vehículo de vuelo era explotado por una organización narco criminal. El hecho de tener la identificación borrada hace presumir que sería robado.



No hay certezas si al aterrizar en suelo correntino iba cargada de droga, si descargaron en la zona o la llevaban con la finalidad de buscar a alguna zona de frontera con Paraguay, o bien a tierra adentro en el país limítrofe, desde donde a menudo ingresan sustancias prohibidas a Argentina.