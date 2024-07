CORRIENTES CAPITAL

Burlando pidió "investigar a fondo" la muerte del primer abogado de Loan

Martes, 16 de julio de 2024

El letrado sostuvo que hay que investigar la muerte de Nértor Luque, el primero abogado de la mamá del menor desaparecido este lunes a causa de una posible muerte súbita.



El actual abogado de la mamá de Loan, Fernando Burlando, habló sobre cuántos mensajes recibe desde que dio a conocer la millonaria recompensa y además que hay que investigar la muerte del colega Néstor Luque.



Fue hace días cuando Burlando subió un curioso video a redes sociales en el que ofreció una suma millonaria para encontrar a Loan. Con el paso de las horas se confirmó que son 50 mil dólares lo que se brinda para quien aporte datos certeros de dónde está el menor.



"Estamos recibiendo más de 2.000 mensajes por día de información y eso lo trasladamos a la Justicia porque eso hay que filtrarlos, procesarlos, seleccionar quién está mintiendo, quién está boludeando y quién dice la verdad", explicó.



En diálogo por el programa Arizona por la Rock&Pop, destacó: "Lo que consideré, siendo representante de la familia, es que el Estado ofrezca 5 millones de pesos de recompensa en una causa que tiene movimientos escandalosos, vinculados al poder y a la trata, me parece realmente un despropósito", expresó.



En este sentido, Burlando se preguntó: "¿Quién iba a arriesgar una uña de su humanidad o su vida directamente por 5 millones de pesos? creo que eso no seducía, no ayuda a la investigación".



Sobre la sorpresiva muerte de Luque, el primer abogado de la mamá de Loan, Burlando respondió: "Uno es desconfiado serial, habrá que investigar a fondo, pero no quiero hablar porque tuve algún tipo de discusión fundada".



Con respecto a la situación de la causa, el abogado subrayó: "En el principio de la investigación hubo complicidad del mismo Poder Judicial, de la Policía y de la propia política, que dejó de tratar de aclarar las cosas, de desarrollar, que nos olvidemos de Loan lo antes posible y que no lo busquemos más".