Uruguay descubrió que tiene un terreno en Arabia Saudita que Estados Unidos utiliza Lunes, 15 de julio de 2024 El destino del terreno era construir la embajada uruguaya allí, pero con el paso de las décadas esto no se ha concretado. Y es más: ese lugar es usado hace 15 años como un parking de los funcionarios de la embajada de Estados Unidos.

El gobierno uruguayo compró hace 42 años, en el corazón diplomático de Riad, un predio de 2.751 metros cuadrados en un pago contado de USD 280 mil.



La sede diplomática está enfrente y Uruguay no recibe ningún tipo de contraprestación por su uso, pero pretende que esto cambie ya que el país se propone comenzar a cobrar un alquiler por un predio que ha cuadruplicado su valor en 40 años principalmente por la ubicación estratégica en la que se encuentra y por la nula oferta de espacios que hay en la zona.



El predio uruguayo está pavimentado, con palmeras y otras plantas cuidadosamente mantenidas, mojones de cemento y hasta carteles de señalización.



El embajador de Uruguay en Arabia Saudita, Nelson Chaben, sabía que Uruguay tenía un predio sin utilizar en Riad, pero desconocía en qué condiciones estaba y si legalmente seguía perteneciendo al Estado uruguayo.



“Ante la suba repentina y fuertemente discrecional de alquileres que afecta a nuestras oficinas como a la Residencia del Embajador, busqué los antecedentes en la embajada y los encontré rápidamente. Todo estaba muy ordenado y celosamente guardado, la Cancillería tenía muy bien preservados todos los antecedentes”, relató el diplomático al medio uruguayo.



El paso siguiente fue dirigirse hasta la Embajada de Estados Unidos a reclamar por el predio, aunque los funcionarios estaban allí ni siquiera sabía que estaban usando un terreno que no era propio.



Los países se pusieron de acuerdo en comenzar a regularizar la situación, aunque luego surgieron algunos inconvenientes legales. En principio, se acordó un alquiler anual por un período corto de tiempo. La definición del monto ahora está en manos del Estado uruguayo, pero Uruguay no podrá cobrar por la ocupación del terreno los años anteriores.



“Hay que pensar hacia adelante y fundamentalmente en construir una sede que le permita al Uruguay tener un asiento físico propio que proyecte y reafirme nuestra presencia en una región cuyos mercados son particularmente relevantes para nuestra oferta exportable”, dijo el embajador.



El cobro del alquiler, sin embargo, tiene algunos inconvenientes legales. En el contrato de compra-venta de hace 42 años, Uruguay se comprometió a que el predio no podía tener fines de arrendamiento y aseguró que allí se construiría la sede de la embajada y la residencia. Por esto, la municipalidad de Riad se negó a aceptar el acuerdo.



Estados Unidos, sin embargo, se comprometió a avanzar en esta dirección. El contrato será temporal ya que el país norteamericano tiene previsto mudar su sede diplomática. La idea es que el contrato sea como máximo a tres años, por un monto mensual de USD 2 mil.



Este acuerdo, a su vez, tiene que ser validado por la dirección de Catastro del gobierno uruguayo.



La Cancillería recibió el primer aviso de que Estados Unidos tenía un parking en suelo uruguayo en 2007. El embajador de entonces, Rodolfo Invernizzi, dio cuenta de la situación pero no hizo ningún trámite. En 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a ser informado de este asunto de manera informal, enumeró El Observador. El canciller entonces era Luis Almagro –actual secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, quien tuvo la intención de vender los terrenos pero la iniciativa nunca prosperó.



Aunque tiene hace 40 años un terreno, Uruguay sigue alquilando una residencia para su sede diplomática. Paga USD 5 mil al mes por un edificio en Riad. Si bien hubo varias idas y vueltas, nunca llegó a construir edificio propio para su embajada.