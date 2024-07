Patricia Bullrich recibirá al papá y al hermano de Loan

Jueves, 11 de julio de 2024

La ministra de Seguridad se reunirá con parte de la familia del niño desaparecido hace 27 días, tras la negativa del presidente Milei a recibirlos.

José Peña, el padre de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace 27 días en Corrientes, confirmó que se reunirá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich este jueves a las 11. Tras su llegada a la Ciudad de Buenos Aires junto al hermano mayor de Loan, Mariano, en busca de apoyo de las autoridades nacionales, será atendido por la ministra, tras la negativa de presidente Javier Milei a recibirlos.



El papá de Loan afirmó que tuvo una comunicación telefónica con Bullrich, quien confirmó la reunión: "Me llamó y me dijo que nos iba a recibir", expresó. Además, confirmó que encabezará una marcha este viernes, desde las 14, en el Obelisco, por la aparición del menor.



El padre había pedido ser atendido, ni bien llegó a Buenos Aires, por el presidente Milei. "Que alguien nos atienda, nos dé una mano, queremos encontrar apoyo. Venimos a charlar, a ver si nos puede recibir el Presidente (...) Que nos atienda cinco minutos o diez, aunque sea. Que nos atienda, que nos ayude en algo", soltó.



"Le pediríamos una ayudita, que nos apoye. Que esté frente a nosotros para tener un apoyo grande. Todo el objetivo es encontrar a Loan y saber algo sobre él, hasta hoy no sabemos nada de él: no sabemos qué le pasó, qué le hicieron, quién se lo llevó. Algo tenemos que saber", había asegurado el papá del chico sobre la necesidad de reunirse con el mandatario.