El papá de Guadalupe dice Loan es "trata de personas"

Martes, 9 de julio de 2024

Eric dio su versión sobre lo que cree que pasó con el nene de cinco años en Corrientes.

Eric, el papá de Guadalupe Lucero, la nena que desapareció hace tres años en San Luis, habló de sus sospechas en el caso Loan Danilo Peña en Corrientes. "Está vinculado a la trata de personas", aseguró. Ambos chicos tenían la misma edad cuando sus familias empezaron a buscarlos y en las dos causas tampoco hay certezas sobre lo que ocurrió.



"Lamentablemente, están queriendo desviar la causa todo el tiempo. Ya tenían un punto fijo a donde iban a ir con Loan y después de lo que dijo Laudelina, de que había sido un accidente, bajó mucho la intensidad de la búsqueda", consideró y sumó: "Perdieron tiempo en la camioneta -de Pérez y Caillava- y no se dieron cuenta de que iban bien".



El hombre señaló que para él, la desaparición del nene de 5 años "estaba preparada" por quienes participaron del almuerzo en la localidad de 9 de Julio, en la casa Catalina, la abuela de Loan.



A su vez, contó las sensaciones que está atravesando, mientras aguarda que haya novedades en la búsqueda de su hija. "Loan es un nene y la verdad es doloroso porque uno es papá. Nosotros lo vivimos y te llega mucho más todavía", reflexionó.



¿Qué pasó con Guadalupe Lucero?



El 14 de junio de 2021, la nena desapareció cuando jugaba en la puerta de la casa de su tía en el barrio 544 viviendas de San Luis. "Me enteré a los 20 minutos y salí a buscarla pensando que era alguna travesura, que se metió en la casa de algún nene", recordó Eric.



Al principio de la investigación, la madre, Yamila Cialone, aseguró que la Justicia siempre centró las sospechas en el entorno de la niña. "A la familia siempre se la juzga", señaló tiempo atrás.



Sin embargo, no descartó que algún conocido pueda estar involucrado en el caso. "Tengo mis corazonadas", dijo. Pese a sus conjeturas, optó por no dar detalles y prefirió dejar que los investigadores se ocupen de buscar pistas.



Desde que la nena de 5 años desapareció, se realizaron más de 400 rastrillajes, declararon 600 testigos y hubo cientos de allanamientos. Todo esto fue durante el tiempo que la investigación estuvo en manos de la Justicia provincial. Ante los reclamos de la familia, la causa pasó al fuero Federal. Esto se debe a que temen que detrás haya una red de trata.