Mirtha Legrand reprochó a María Eugenia Vidal en vivo y la dejó en shock Lunes, 8 de julio de 2024 Memoriosa, subrayó que la pareja no la invitó a su casamiento, a pesar de que se conocieron en su programa. “¿Hace cuánto se casaron ustedes?”, les preguntó la conductora. “Hace un año”, respondió la dirigente política.



“Muchas gracias por invitarme”, lanzó Legrand, irónica. “Yo sabía, yo sabía...”, atinó a decir Vidal, que percibía que Mirtha, en algún momento, le haría el reclamo en vivo.



¿POR QUÉ MARÍA EUGENIA VIDAL NO INVITÓ A MIRTHA LEGRAND A SU CASAMIENTO CON ENRIQUE SACCO?

María Eugenia Vidal le explicó a Mirtha Legrand por qué no la invitó a su casamiento con Enrique Sacco.



“Era un campo lleno de barro porque llovió… Hicimos una cosa muy chiquita. Tengo mucha gente ofendida porque no invité a casi nadie de la política, sollo familiares y amigos muy cercanos. Lo quisimos hacer chiquito con nuestros hijos, los míos y los de Débora, que para Quique son sus hijos. Pensábamos que si venía no íbamos a saber cómo atenderla”, explicó María Eugenia.



“Era un chiste, era un chiste...”, cerró Mirtha,