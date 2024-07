"Macarena fue amenazada por el abogado de Laudelina" Lunes, 8 de julio de 2024 Daniel Rubio abogado de Macarena explicó que a amenazaron con "hacer daño a su madre y sus hermanos si no declaraba la versión de un accidente. Fue coaccionada a mantener la falsa pista". Piden mayor seguridad para Macarena.

Daniel Rubio, uno de los abogados que acompaña a Macarena, (hija de Laudelina Peña), explicó que de acuerdo a lo que les contó la prima de Loan, ella habría sido “coaccionada” por parte de José Fernández Codazzi, abogado de Laudelina Peña, para realizar una declaración relacionada a lo que había relatado su madre ante la Justicia de Corrientes. También confirmó el pedido de mayor seguridad para su cliente.



Este domingo se presentó ante el Juzgado Federal de Goya Macarena Benítez, (hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez), para declarar respecto del caso de desaparición de Loan Peña. En sus dichos, la joven de 21 años negó la versión del supuesto accidente expuesto por su madre, alegando que ella había sido “sobornada” al momento de realizar dicha exposición.



Sobre esto habló Daniel Rubio, uno de los abogados que trabaja en la representación de Macarena en la causa.



“Ella confió en Elizabeth Cutaia para declarar en la causa por Loan. Si bien lo hizo espontáneamente, fue coaccionada. La amenazaron con que su madre y sus hermanos sufrirían algún tipo de daño si no declaraba lo que ellos querían. Al no confiar en absolutamente nadie, decidió acercarse a nosotros y contarnos lo que ocurría para que luego nosotros la llevemos al Juzgado Federal para prestar declaración”, comenzó.



“Sabemos que a esto no lo ha consultado con Laudelina. La principal causa por la que ella quiso declarar fue porque ha recibido amenazas. La querían obligar a seguir manteniendo una versión falsa, una mentira respecto de lo que ocurrió con Loan”, agregó posteriormente el abogado que trabaja junto a Elizabeth Cutaia en la representación de Macarena Benítez.



Fue este el momento en que Rubio reveló detalles que comprometen a José Fernández Codazzi, abogado de Laudelina Peña, sosteniéndose en lo expuesto por la hija de esta última ante la Justicia Federal.



“Lo que nos cuenta Macarena es que el abogado de Laudelina, José Fernández Codazzi, fue quien la coaccionó. Lo que tenemos entendido es que Codazzi es un abogado muy allegado a la figura del gobernador, por lo que tendría alguna incidencia. No queremos asegurar nada, pero es posible que lo llamen a declarar también al letrado. Es el mismo que la aconsejó a hacer otro tipo de declaración. Macarena nos contó que fue él también quien la habría instado en seguir esa versión, algo a lo que ella se negó. Cada quien tendrá sus dichos para tratar de alejarse de ciertas personas que intentan encubrir lo que realmente ocurrió”, contó Daniel Rubio.



Por otro lado, y ante la importancia de sus declaraciones, Rubio confirmó el pedido de mayor seguridad para su defendida en el marco de la causa de Loan Peña.



“Pedimos de forma preventiva debido a la situación de riesgo de Macarena. A partir de la declaración de Camila, el rumbo de la investigación quedó fija en la carátula y no se desvió hacia un posible homicidio culposo. A partir de lo que declaró Camila esto quedó zanjado. Fue un intento por cubrir a ciertas personas, y a esta organización no le cayó bien que Macarena y Camila declaren lo que declararon. Por eso pedimos más protección”, mencionó.



De la misma forma, y al ser consultado sobre si lo que relató Macarena Benítez tiene relación con la trata de personas, dijo: “Lo que contó Macarena tiene que ver con la trata de personas. Creemos que, si tiene información valiosa y relevante, debería en las próximas horas declarar y que la Justicia pueda utilizar esa información para hallar a Loan. Eso nos acerca un poco más, y es muy valioso que Macarena haya querido declarar y no se haya dejado amedrentar”.



Por último, y recordando el papel de Fernández Codazzi en este caso, explicó: “Macarena se presenta ante el juzgado porque ha recibido amenazas de que debía declarar otra cosa. Si no lo hacía, quizás su madre o sus hermanos podrían recibir algún daño. Cuando se le preguntó sobre quién fue el de las amenazas, ella apuntó contra el abogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi”.