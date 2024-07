Laboristas ganaron las elecciones y los conservadores reconocieron derrota Viernes, 5 de julio de 2024

Un electorado volátil y un fuerte desempeño a favor de Reform UK no son motivo de cautela.

Cuando se anticipa algo, puede ser fácil pasar por alto su significado. Se esperaba la aplastante victoria del Partido Laborista en las elecciones generales británicas del 4 de julio, pero no deja de ser trascendental. En 2019, el Partido Laborista logró su peor resultado en casi un siglo; Boris Johnson obtuvo una victoria que debía mantenerlo en el poder durante una década. Bajo el liderazgo de Sir Keir Starmer, los laboristas han llegado al poder, con una mayoría proyectada de al menos 170 escaños, apenas por debajo de la que logró Sir Tony Blair en 1997. Los conservadores han sido merecidamente golpeados: su cuenta esperada de 122 escaños es peor que cualquiera en su historia moderna.



Este cambio de dirección es un buen resultado para Gran Bretaña. Sale un gobierno conservador que había convertido el caos en una forma de arte. Llega un partido que se ha centrado despiadadamente en mejorar su atractivo electoral. Un país que fue uno de los primeros en Occidente en sucumbir al radicalismo populista, al votar a favor del Brexit en 2016, ha optado decididamente por un centrista serio que promete estabilidad. También al norte de la frontera, un colapso en la votación por el Partido Nacional Escocés marca un bienvenido alejamiento de la búsqueda ideológica de la independencia y hacia una forma de gobierno más pragmática.



Sin embargo, si alguien llega a la conclusión de que Gran Bretaña ha vuelto a la normalidad, debería pensarlo de nuevo. El electorado se ha vuelto extraordinariamente volátil. Éste ha sido uno de los mayores cambios en un solo Parlamento; La idea misma de asientos seguros es cada vez más cuestionable. Los votantes están desencantados con los políticos del establishment. Según la última Encuesta británica de actitudes sociales, un récord del 45% “casi nunca” confía en que los gobiernos antepongan los intereses de la nación, frente al 34% en 2019.



Esta falta de fe es más obvia en el desempeño de Reform UK, un advenedizo partido antiinmigración liderado por Nigel Farage que le quitó grandes porciones del apoyo conservador, incluso si convirtió esos votos en sólo un puñado de escaños. También es visible en el buen desempeño de los candidatos independientes que protestaron contra lo que vieron como una equivocación laborista al condenar la guerra en Gaza, y en la relativa falta de entusiasmo por el propio Sir Keir, quien asumirá el cargo con un índice de aprobación negativo. Los votantes han dado una enorme victoria a un partido que parece despertar poco entusiasmo. Es un sello rotundo de aprobación que logra parecer un encogimiento de hombros.



El peligro es que Sir Keir concluya que debe ser cauteloso precisamente cuando debería ser audaz. Durante la campaña, el miedo a perder las elecciones llevó al partido a adoptar una estrategia de “jarrón Ming” para evitar controversias y cerrar posibles líneas de ataque. Ahora se volverá a escuchar el caso de la prudencia. Reform UK quedó en segundo lugar después del Partido Laborista en muchos distritos electorales y ha prometido ganarse a sus votantes de clase trabajadora. Esto, dirán algunos, justifica ser más draconianos en materia de inmigración, avanzar lentamente en la descarbonización y hacer más para proteger los empleos nacionales. Sí, el Partido Laborista tiene una gran mayoría, pero podría evaporarse. Dejar caer el jarrón en el gobierno y el Partido Laborista será una maravilla de un solo mandato.



Semejantes argumentos son rotundamente erróneos. La prioridad declarada por los laboristas es la correcta: resolver el problema del estancamiento de la productividad británica. Impulsar el crecimiento económico requiere un gobierno que esté dispuesto a romper cosas. Es cierto que la victoria laborista se debe más a la impopularidad de los conservadores que a una ola de aclamación hacia Sir Keir. Pero un gobierno que debe su mayoría aplastante a la incompetencia de sus oponentes sigue siendo un gobierno con una mayoría aplastante. En el sistema británico eso da a los laboristas mucho poder para hacer las cosas.



El partido podría pasar los próximos cinco años mirando por encima del hombro a Reform UK y a los conservadores. Pero la naturaleza de su nueva incorporación parlamentaria y su coalición electoral permiten al Partido Laborista ignorar las preocupaciones peculiares que han desfigurado la política británica en los últimos años. El gobierno no tiene un grupo de partidarios rabiosos del Brexit al que satisfacer. Ningún grupo secundario de parlamentarios astutos trabajará para sofocar el desarrollo que mejora el crecimiento. Nadie hablará de Ruanda y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras que los partidarios del Partido Conservador dicen que la inmigración es su principal prioridad, el electorado laborista la sitúa en quinto lugar.



Todo lo cual presenta a Sir Keir una enorme oportunidad para maximizar el crecimiento, siempre y cuando el Partido Laborista pueda reunir suficiente imaginación política. El nuevo gobierno podría completar HS2, una línea ferroviaria de alta velocidad truncada, para demostrar que se toma en serio la construcción. Podría reformar el sistema de planificación discrecional de Gran Bretaña y otorgar a los gobiernos locales el 100% de las tarifas comerciales en grandes proyectos de infraestructura nuevos para darles una razón para construir. Podría poner a prueba planes de tarificación de las carreteras. Podría abolir las tarifas para los inmigrantes altamente calificados. Podría dejar de correr asustado hacia Europa y trazar un camino hacia una cooperación estructuralmente más profunda con el mayor socio comercial de Gran Bretaña.



También se necesita creatividad para que el Estado funcione mejor. Puede que los conservadores hayan sido excepcionalmente caóticos, pero los problemas que acosan al Estado británico son anteriores a ellos. Se necesitan esfuerzos para romper los silos entre los departamentos de Whitehall para abordar problemas complejos como la inactividad económica. El Partido Laborista debería mejorar el flujo de datos a los responsables de la formulación de políticas, delegar poderes fiscales a las conurbaciones regionales y centrar el Tesoro en el crecimiento. Podría utilizar poderes ministeriales para construir prisiones y utilizar sentencias privativas de libertad cortas para aliviar presiones innecesarias sobre el sistema judicial. Es posible que reformas de este tipo no entusiasmen al electorado, pero un hombre con la persistencia tecnocrática de Sir Keir es ideal para llevarlas a cabo.



Con una gran mayoría, una disciplina continua y un mandato para buscar el crecimiento, todo esto es posible. Si Sir Keir puede mejorar la baja productividad crónica de Gran Bretaña y aumentar la eficiencia del Estado británico, entonces puede ofrecer una lección a los centristas de otros lugares: no sólo cómo ganar poder, sino cómo utilizarlo. Comienza cuando él aprovecha el momento.