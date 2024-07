La Justicia busca a Loan en sitios de pedofilia en internet

Miércoles, 3 de julio de 2024

Los fiscales del caso cursaron un pedido al organismo internacional NCMEC para que se detecte la imagen del chico desaparecido en sitios de material de abuso sexual infantil en la web normal y en la dark web. Qué revelaron las últimas investigaciones



A 20 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia federal intensifica la investigación en todos los frentes para hallarlo.



Esta semana, los fiscales del caso, Mariano De Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, cursaron un pedido a Interpol para que se registren foros y canales de distribución de material pedófilo en internet y en la dark web en busca de imágenes de Loan. También, se entregaron las direcciones IP de los sospechosos del caso, para saber si estuvieron involucrados en investigaciones previas de tenencia, distribución o venta de material de abuso sexual infantil.



Ambos análisis, hasta el momento, dieron resultados negativos. Loan no fue visto en el rastreo inicial. Los detenidos por su desaparición, así como otros involucrados del caso, tampoco registran causas previas por pedofilia, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Sin embargo, el rastreo para detectar imágenes de Loan continúa.



El pedido fue enviado por Interpol a NCMEC, el National Center for Missing and Exploited Children, que depende del Congreso estadounidense, cuenta con convenios en la Justicia argentina y es una parte esencial de las causas que investigan el tráfico de material pedófilo en el país hace más de una década.



A través de sus sistemas, NCMEC puede señalizar y detectar un archivo a través de valores en el hash del mismo, una secuencia de caracteres en su código, creando así una base de datos. El archivo puede cambiar de nombre, pero el hash, una suerte de ADN informático, se mantiene. Así, se puede detectar a quién transmite. El organismo también aplica un programa propio llamado Photo DNA, que detecta saturación de color, entre otros factores. NCMEC no solo detecta transmisiones entre pedófilos: también puede identificar un envío de un menor a un adulto.



Así, el nombre de NCMEC se repite en causas de la última década que terminaron con allanamientos exitosos y sospechosos capturados.



Fue, por ejemplo, instrumental en la captura de Miguel Abdón Janco, un jujeño que en 2016 fue condenado a 32 años de cárcel por violar a un chico de su familia y subir las fotos a The Love Zone, un reconocido foro de pedófilos de la Dark Web, uno de los casos de pedofilia online más aberrantes de la historia reciente. NCMEC detectó una carga de Abdón Janco en un foro ruso donde usualmente se cargaban imágenes prohibidas, lo que generó un reporte enviado a la PFA. Así, se llegó a sus posteos en The Love Zone.



Así, se detectó que Abdón Janco fotografiaba a una de sus víctimas mientras mostraba un cartel con un saludo para otro pedófilo con el que se comunicaba en el foro. Hoy, ocho años después, NCMEC y los investigadores acostumbrados a rastrear este tipo de delitos enfrentan un desafío al menos escalofriante: la creación de imágenes de abuso sexual infantil con inteligencia artificial.



La semana pasada, un empresario y trader de criptomonedas platense de 37 años terminó preso con prisión preventiva por vender material pedófilo en la dark web, con un ingenioso sistema.



Cayó luego de una investigación a cargo de la Fiscalía Penal y Contravencional N°17, especializada en delitos y contravenciones informáticas, a cargo del fiscal Tomás Vaccarezza, con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, tras un alerta del área estadounidense de Homeland Security.



En la investigación se descubrió que, según la acusación en su contra, el empresario ofrecía el material a cambio de moneda virtual. Luego, entregaba créditos para la descarga de imágenes.