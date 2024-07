Stanley celebró el Día de la Independencia de EEUU y destacó las relaciones con Argentina Miércoles, 3 de julio de 2024 El embajador habló ante más de mil invitados del ámbito político, diplomático, judicial, empresario y social. Llamó a “abrazar la libertad y no dar lugar al odio” y afirmó: “Nosotros no elegimos a sus líderes, pero sí elegimos siempre trabajar.

El embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, encabezó un multitudinario y colorido festejo por el Día de la Independencia de su país en el Palacio Bosch, ante más de mil invitados del ámbito político, diplomático, empresarial, judicial y referentes sociales. En su discurso, destacó el nivel de las relaciones bilaterales, planteó elogios sin grietas ni diferencias, y dejó un guiño al corazón futbolero de los argentinos, al mencionar a Lionel Messi.





Al iniciar el discurso por los 248 años de la independencia de EEUU, Stanley resaltó que la nutrida presencia en la Residencia del barrio porteño de Palermo “es testimonio de los fuertes lazos y de la admiración mutua entre nuestras naciones”. El diplomático evocó una frase de su amigo, el presidente Joe Biden: “Mi vida me enseñó a abrazar la libertad y la democracia. Y un futuro basado en los valores centrales que definen a los Estados Unidos: honestidad, decencia, dignidad, igualdad. Que todos tengan una oportunidad. No dar lugar al odio”.



En el señorial Palacio Bosch, el embajador recibió a cientos de invitados, entre los que se destacaron ministros y funcionarios nacionales, gobernadores y legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. También hubo una importante presencia de representantes diplomáticos y del Poder Judicial, como así también dueños de empresas y altos ejecutivos.



Antes del discurso central, el embajador brindó unas palabras frente a los sponsors que apoyaron la tradicional recepción del 4 de Julio, y dio importantes definiciones en materia de actualidad económica y política. Allí, resaltó que “en los últimos seis meses recibimos más visitas de alto nivel de los Estados Unidos que en los últimos siete años” y reconoció que “Argentina, en primer término, debe sentar las bases para poder construir y nivelar la cancha para todas las empresas”, como así también para “arreglar la cuestión del mercado cambiario” y para que exista “libertad de importar y exportar, que funcione el Estado de Derecho y que tengan acceso a la Justicia”.