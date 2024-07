La geolocalización de teléfonos demostró que Pérez y Caillava mintieron su ubicación Miércoles, 3 de julio de 2024 El entrecruzamiento de estas llamadas y la geolocalización demuestra que mintieron en su declaración. Estuvieron cerca de dos pueblos que al principio no estaban en el radar. Uno de ellos es Mantilla, ubicado al norte de 9 de Julio y en Yataití Calle

El exmiembro de la Armada y la exfuncionaria municipal se encuentran detenidos por el caso. Además de ellos hay otras cuatro personas que siguen arrestadas.



María Victoria Caillava y Carlos Pérez, el matrimonio detenido por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, no declararon ante la Justicia una serie de movimientos que realizaron el pasado jueves 13 de junio.



De acuerdo a lo que figura en el expediente, Pérez llamó al celular de Caillava en siete oportunidades, aunque lo curioso es que la comunicación entre los dos teléfonos se realizó cuando estaban juntos.



No solo eso, sino que cuando se retiraron de la casa de Catalina, la abuela del nene, dijeron que era porque tenían que ver el partido de River contra Deportivo Riestra. Sin embargo, las antenas demuestran que, en realidad, estaban en el campo.



El entrecruzamiento de estas llamadas y la geolocalización demuestra que mintieron en su declaración. Estuvieron cerca de dos pueblos que al principio no estaban en el radar. Uno de ellos es Mantilla, ubicado al norte de 9 de Julio, y el otro es Yataití Calle, que está más al sur.



"Hicieron un maniobra para que los otros menores no se dieran cuenta que faltaba Loan", comentó Fernando Burlando, el abogado de la mamá del nene, en Somos Buenos.



La ruta N° 123 es la que tomaron ambos para ir a la casa de Catalina y, por esa misma, aparentemente habrían regresado. La misma ruta cruza con la N° 12. Esta última, tal vez, podría ser por la cual se lo llevaron, según consideró Burlando.