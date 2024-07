La Hipótesis: Secuestraron a Loan directamente por Ruta N°12

Martes, 2 de julio de 2024

El abogado Fernando Burlando cree saber como raptaron a Loan. Su tío lo llevó a través de un camino contrario a la casa de la abuela Catalina. Lo hizo cruzar un campo del vecino, pasó una tranquera y salieron por la ruta 12 donde un auto lo esperaba.

Realizó una inspección por la zona en la que se vio por última vez al nene de 5 años. La hipótesis que planteó. El abogado Fernando Burlando, que representa en a la familia de Loan Danilo Peña, realizó este martes una inspección en el lugar donde se produjo la desaparición del nene de 5 años hace 19 días.



El letrado pudo plantear una hipótesis de cómo se llevaron al nene con rumbo y destino inciertos desde el naranjal situado a 600 metros de la casa de su abuela donde inicialmente se dijo que se había perdido.



Burlando le atribuyó la maniobra a Bernardino Benítez, uno de los primeros detenidos por el caso y esposo de Laudelina Peña, la tía de Loan que el viernes se prresentó en una fiscalía de Corrientes a decir que el 13 de junio habían atropellado al nene otros dos de los detenidos.



El abogado dedujo que Benítez lo llevó a través de un camino en el sentido contrario al de regreso a la senda que lo conducía a la casa de su abuela y cruzaron un campo vecino. Llegó a una tranquera que le permitió acceder directamente a la ruta 12 sin pasar por la ruta 123, que es el camino usual para ir a 9 de Julio desde el paraje Algarrobal.



Según Burlando esa zona no fue rastrillada por las fuerzas de seguridad. Pedirá que se realice un operativo. Burlamdo y su socio Fabián Améndola, encontraron elementos que podrían estar vinculados al caso. Halllaron un animal muerto desde hace varios días que según ellos nadie vio.



Sostuvo que fue Benitez quien evitó que José Peña, el papá de Loan, fuera a buscar a su hijo hacia el lugar donde lo habrían llevado. "No vayas para allá, a lo de Paniagua, porque yo ya fui", es lo que le habría dicho según lo que le dijo al abogado.



Para Burlando, Benítez forma parte de la banda que está detrás del rapto del menor. "Benítez tuvo la idea de traer a todos al naranjal, él dominaba la situación", dijo ante la prensa que estaba en el lugar.



El abogado sostuvo que el tío de Loan lo llevó a través de un camino contrario a la casa de la abuela Catalina. Así, sospecha que el hombre lo hizo cruzar un campo del vecino, pasó una tranquera y salieron por la ruta 12 donde podría esperarlos un vehículo.



También se encontraon con una tapera que tampoco habría sido revisada. "Me gustaría que está acá el fiscal", sostuvo Burlando.