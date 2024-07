19 mujeres acusaron a Brieger por acoso sexual Martes, 2 de julio de 2024 Así lo hicieron durante una presentación del colectivo Periodistas Argentinas en el Edificio Alfredo Palacio del Senado. Relataron duros testimonios. "Se masturbaba mientras me hablaba", aseguró una de las afectadas. Durante una presentación del colectivo Periodistas Argentinas en el Edificio Alfredo Palacio del Senado, 19 mujeres acusaron públicamente por acoso sexual al periodista Pedro Brieger.





"El caso se llama Pedro Brieger y vamos a presentar 19 testimonios que hemos recolectado haciendo nuestro trabajo, haciendo periodismo. Es imprescindible que Pedro Brieger pida disculpas públicas", sostuvieron.



"Tuvimos que dejar de hacer coberturas para no volver a verlo. Él, en cambio, viajó por el mundo, recibió premios, hizo lo que quiso. Nadie quiso escucharnos antes. Se lo contamos a nuestros jefes, a nuestros profesores, por televisión y nadie nos escuchó", dijeron desde Periodistas Argentinas al comienzo de la conferencia.





"Se abrió la bragueta del pantalón y sacó su pene": los fuertes testimonios



En una presentación pública, en la que las afectadas estuvieron presentes (entre ellas Nancy Pazos, Gisela Busaniche, Marcela Perelman y Agustina Kämpfer), se brindaron fuertes testimonios sobre los hechos denunciados.



Desde el colectivo aseguraron que son relatos de alumnas, compañeras de trabajo y hasta vecinas del propio Brieger. Sin embargo, se decidió, al menos por ahora, que sean anónimos.



"Vivíamos en el mismo edificio. Él justo había entrado y subió conmigo. Enseguida me expresó que cada vez que me veía salir con mi bicicleta, le calentaba mi culo subiéndose al asiento. Luego, se abrió la bragueta del pantalón y sacó su pene. No supe qué hacer. Volví a mi casa asustada y subí a la casa de unos vecinos a contarles lo que me había pasado. Sugirieron que hiciera la denuncia. Cuando salí camino a la comisaría, me crucé con un policía de la calle y le pedí ayuda: `es la palabra tuya contra la de él: ni te molestes, me dijo. Pedí dinero prestado porque no tenía un mango (criaba sola a dos criaturas) y apenas pude, me mudé", contó una de las mujeres, sobre un hecho ocurrido en 1996.



"Llegué a Túnez junto a uno de mis jefes para cubrir el viaje de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Ahí conocí a Brieger, que era parte de la delegación. Al día siguiente, me dijo que no podía asistir al encuentro con la mandataria, me pidió que le compartiera el audio y me dio su número de habitación. Subí, con la computadora en la mano, a dejarle el audio como favor de colega. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Me lo encuentro desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. En ese momento no le dije nada a mi jefe, no era un contexto cómodo para hablar algo así. El 99% de la delegación eran hombres. Seguí trabajando como mecanismo de defensa. Lo bloqueé. Lo negué", aseguró otra de las denunciantes.



"Había sido mi profesor, lo elegí para que me entregara el diploma. Nos juntamos por una propuesta laboral en un café en Barrio Norte. Nunca mencionó el trabajo. En un momento, fuera de contexto, me pregunta "¿vos en la cama también sos tan culposa?". Me sentí muy incómoda, me quedé inmóvil y en silencio, mayormente mirando el piso. Por una hora me habló de cómo se masturbaba recordando cómo me sentaba yo en clase y con la ropa que yo llevaba en la entrega de diplomas", sostuvo otra de las afectadas.



Hasta el momento, ninguna de las afectadas se presentó ante la Justicia a radicar la denuncia. Si bien desde el colectivo aseguraron que ya están trabajando con un equipo de abogadas, aclararon a TN que la presentación fue para hacer "una denuncia colectiva" y que esperan "un pedido de disculpas público".



"Creemos que por ahora no es necesario judicializar, pero sí que es necesario que pida perdón", indicó por otro lado la periodista Claudia Acuña. Algunos casos habrían ocurrido hace 30 años, según indicaron en la conferencia.



Del mismo modo, pidieron que en los lugares donde ocurrieron los hechos, como universidades o espacios de trabajo, se tomen medidas para prevenir y evitar situaciones de acoso o abuso.



Las primeras denuncias contra Pedro Brieger



Los primeros relatos aparecieron el 23 de junio en una publicación de X. Cinco mujeres decidieron contar los hechos que sufrieron a raíz de una publicación del periodista Alejandro Alfie. Al hacerlo público, el caso tomó una mayor dimensión y así el número de denunciantes hoy llegó a 19. Desde el colectivo Periodistas Argentinas, de todos modos, indicaron que creen que hay más mujeres que sufrieron acoso por parte de Brieger.



A raíz de estos testimonios, el periodista fue suspendido de los programas en los que participaba en C5N, Radio La Red y Radio 10.