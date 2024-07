Burlando se sorprendió en vivo con el resultado de la muestra de sangre

Lunes, 1 de julio de 2024

El abogado de la familia del pequeño desaparecido se mostró muy incómodo en plena nota cuando revelaron los resultados del análisis de la sangre que apareció en la camioneta de Carlos Pérez.

La búsqueda de Loan Danilo Peña ha tomado un giro impactante tras la declaración de Laudelina, tía del joven desaparecido.



Durante su testimonio, Laudelina amplió las pericias hacia la camioneta de Carlos Pérez, donde se encontraron muestras de sangre.



Este descubrimiento ha agitado aún más las aguas del caso, generando nuevas interrogantes sobre el destino del joven.



En medio de una entrevista, Fernando Burlando, abogado involucrado en el caso, se enteró del resultado de las pericias, a pesar del secreto de sumario que rodea el caso. Su reacción no pasó desapercibida, reflejando el impacto de esta revelación en el desarrollo de la investigación.



Burlando, conocido por su franqueza en asuntos legales complejos, comentó sobre la situación: “Por eso yo pedí que Laudelina declare como testigo y que venga a decir la verdad... A nosotros nos llegaron comentarios de todo tipo, nos pedían que nos acerquemos a un hotel, que casualmente era el hotel donde ocurrió lo que ocurrió”.



POR QUÉ FERNANDO BURLANDO QUEDÓ DESCOLOCADO TRAS CONOCERSE EL ORIGEN DE LA SANGRE EN LA CAMIONETA DE CARLOS PÉREZ





El abogado también destacó la controversia sobre las acciones de Laudelina y los pasos judiciales tomados hasta ahora: “Nos refirieron que estaban aleccionando a Laudelina para una futura declaración en Justicia Federal y que si no pasaba la prueba, iba a desaparecer. Entonces también fuimos a plantearle esto a la jueza en ese instante y vamos a hablarlo con el fiscal”, sostuvo.



“Quien pidió la detención de Laudelina, aparentemente, fue la fiscalía. Nosotros pedimos que declare como testigo, no puede mentir. ¿Qué queremos saber? Por qué fue al fuero provincial a denunciar algo que tenía que haberlo hecho en la Justicia Federal, cualquier circunstancia ligada a esta investigación, en contra o favor, es competente de este fuero y hasta un nene de primer grado lo sabe”, explicó.



“La muestra de sangre es humana”, le señaló un periodista en plena nota y Burlando reaccionó, descolocado. “Se supone que hay secreto de sumario, pero sí, tengo la misma información”, cerró.