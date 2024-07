La Corte Suprema de EEUU concedió la inmunidad parcial a Donald Trump Lunes, 1 de julio de 2024

En un fallo histórico, los jueces dijeron por primera vez que los ex presidentes pueden ser protegidos del procesamiento por parte de los actos oficiales realizados en el ejercicio de sus funciones

La Corte Suprema extendió la demora en el caso penal contra Donald Trump por cargos de complot para anular las elecciones de 2020, lo que reduce la posibilidad de que Trump pueda ser juzgado antes de las elecciones de noviembre.



En un fallo histórico, los jueces dijeron el lunes por primera vez que los ex presidentes pueden ser protegidos del procesamiento por al menos parte de lo que hacen en la Oficina Oval. Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, los jueces ordenaron a los tribunales inferiores que determinen exactamente cómo aplicar la decisión al caso de Trump.



El caso de inmunidad fue el último caso discutido, el 25 de abril.



En un fallo histórico de 6 a 3, los jueces devolvieron el caso de Trump al tribunal de primera instancia para determinar lo que queda de la acusación del fiscal especial Jack Smith contra Trump. El resultado significa una demora adicional antes de que Trump pueda enfrentar un juicio.



La decisión del tribunal en un segundo caso importante de Trump este período, junto con su fallo que rechaza los esfuerzos para excluirlo de la boleta electoral debido a sus acciones después de la elección de 2020, subraya el papel directo y posiblemente incómodo que los jueces están desempeñando en la elección de noviembre.



“Bajo nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial le da derecho a un expresidente a inmunidad absoluta de procesamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva”, escribió el presidente del Tribunal Supremo John Roberts para el tribunal. “Y tiene derecho al menos a inmunidad presunta de procesamiento por todos sus actos oficiales. No hay inmunidad para los actos no oficiales”.



Roberts estuvo acompañado por los otros cinco jueces conservadores. Los tres jueces liberales discreparon.



“La decisión de hoy de otorgar inmunidad penal a los expresidentes reconfigura la institución de la presidencia. Es una burla al principio, fundamental para nuestra Constitución y sistema de gobierno, de que ningún hombre está por encima de la ley”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en un mordaz disenso.



Sotomayor, quien leyó un resumen de su disenso en voz alta en la sala del tribunal, dijo que la protección brindada a los presidentes por la corte “es tan mala como suena y no tiene fundamento”.



Trump publicó en su red social poco después de que se publicara la decisión: “GRAN VICTORIA PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA. ¡ORGULLOSO DE SER AMERICANO!”



La oficina de Smith se negó a hacer comentarios sobre el fallo.



El fallo fue el último del mandato y se produjo más de dos meses después de que la corte escuchara los argumentos, mucho más lento que en otros casos épicos de la corte superior que involucraban a la presidencia, incluido el caso de las cintas de Watergate.



El ex presidente republicano ha negado haber hecho nada malo y ha dicho que este proceso y otros tres tienen motivaciones políticas para intentar evitar que regrese a la Casa Blanca.



En mayo, Trump se convirtió en el primer expresidente en ser condenado por un delito grave en un tribunal de Nueva York. Fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de dinero para silenciar a una actriz porno que dice haber tenido relaciones sexuales con él durante las elecciones presidenciales de 2016, algo que él niega. Aún enfrenta otras tres acusaciones.



Smith lidera las dos investigaciones federales del expresidente, que han dado lugar a cargos penales. El caso de Washington se centra en los supuestos esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 después de perder ante el demócrata Joe Biden. El caso en Florida gira en torno al mal manejo de documentos clasificados. El otro caso, en Georgia, también gira en torno a las acciones de Trump tras su derrota en 2020.