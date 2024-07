"Estamos seguros que el nene fue sacado de la zona"

Lunes, 1 de julio de 2024

Gustavo Briend, abogado de la familia de Loan Peña, el nene que lleva 18 días desaparecido. Insisten en la hipótesis de trata y aseguró que "hay más personas involucradas".



"Surge claramente la participación de las personas que están detenidas, el matrimonio Perez Caillava no actuaron solos, pero son ellos los que son los principales responsables y hasta el día de hoy no pueden explicar. Un dato de sentido común de que si tomaste conocimiento de que hay un chico perdido se supone en sentido común, vos sos papá de que vas a comenzar o ayudar a la búsqueda, no te vas a volver al pueblo a mirar un partido de fútbol es decir, a partir de ahí surge una cantidad de inconveniente, de interrogantes y no alcanzo a comprender cómo es que no se investigó bien desde el principio", indicó el abogado.



"Nosotros insistimos en la teoría del delito de trata creemos, no tenemos todavía la certeza de cuál de los aspectos pudo haber sido sí estamos seguros de que él fue sacado de la zona con ese fin, así que descartada la posibilidad de que él se encuentre en el lugar porque los rastrillajes de todos modos continúan", explicó.



"Esa es la hipótesis principal del trabajo y no nos movemos de ahí por ahora por supuesto que no descartamos ninguna posibilidad e inclusive estamos analizando esta declaración última del día sábado por la mañana que nos parece una declaración orquestada, armada y sobre todo absurda", resaltó.



Sobre la posibilidad que pidan la declaración de Laudelina ante el Juzgado Federal, Briend dijo que "Creo que con buen criterio la jueza va a citarla en carácter de testigo, es importante que ella diga declaren libremente ante la justicia y que se someta al interrogatorio, así podemos clarificar este tema, no sólo ya lo que dijo con respecto del hecho sino también otras circunstancias de cómo llegó a declarar el día de ayer"