"Laudelina nos mintió a todos y no le creemos nada" Lunes, 1 de julio de 2024 José, el hermano del niño robado relató: " a nosotros, Laudelina nos dijo una cosa y a los medios dijo otrapor qué no fue a la Fiscalía Federal de Goya si tantas ganas tenia de declarar, nos mintió a todos, no le creemos nada, por qué esperó 16 días"

"La Justicia de la Provincia nos informó en su momento que la sangre hallada en la camioneta y el Ford Ka no eran humana. No entiendo nada", expresó José, el hermano de Loan, conocido el resultado del peritaje realizado por la Justicia Federal. "Laudelina y Camila saben mucho más. A nosotros Laudelina nos dijo una cosa y después a los medios dijo otra", agregó el familiar del pequeño desaparecido.



José Peña, uno de los hermanos de Loan, contó: "no sabíamos esa información de la camioneta, estábamos esperando novedades, creemos que estaría investigando también al Ford K rojo"; y agregó: "habían dicho que no era sangre humana, pero creo que la Federal va a poder investigar mejor".



A su vez, el hermano del pequeño, relató: "Laudelina me dijo otra cosa a mí, no sé por qué no fue a la Fiscalía Federal de Goya si tantas ganas tenia de declarar, nos mintió a todos, no le creemos anda, pero ella también tiene que ser investigada".



Y remarcó: "por qué esperó 16 días para decir esto"; "estamos esperando el informe al Ford K, porque si ahora hay sangre humana y antes no había, cómo queda esto, qué hacemos".



"Pedimos que se investigue a todos los que estuvieron el día del almuerzo" destacó.



Asimismo, José Peña, comentó: "ella dijo que se sintió amenazada, estuvimos muchos días cerca de ella, acompañándola, a los medios le dijo una cosa, a nosotros nos dijo otra cosa"; y describió: "ayer nos juntamos con Burlando, estuvimos conversando con toda la familia, después estuvo con la gente, y hoy nos volvemos a reunir para hablar del almuerzo con mi papá, él quiere hacer una reconstrucción de todo lo que pasó ese día".



Al mismo tiempo, si cree que Loan pudo haber sido atropellado, el hermano, sostuvo: "no descarto ninguna hipótesis, no sé por qué hizo eso con nosotros Laudelina, es todo muy raro".