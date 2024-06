Perú fue sacudida por un sismo de 7.0 grados el IGP explica porque no fue devastador Viernes, 28 de junio de 2024

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, advirtió a la población que un movimiento telúrico de la misma magnitud puede tener efectos diferentes en cada ciudad, y ello se debe a una importante razón

Aunque el sismo de magnitud 7.0 en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí, Arequipa, ha dejado algunas viviendas afectadas, vías bloqueadas y cinco heridos que no son de gravedad; este no ha sido considerado como devastador en comparación con otros eventos sismológicos que se han registrado en el Perú.



Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó en Latina Noticias que la razón detrás del por qué el movimiento telúrico de magnitud alta no ha generado daños catástróficos se debe a que el epicentro se ha dado en el mar “y alejada de la zona costera”.



“Hay que tener en cuenta que cuanto más lejos ocurra el sismo de nosotros, el sacudimiento del suelo va a ser menor. El epicentro de este sismo ha estado a 50 kilómetros mar adentro, a una profundidad ‘superficial’ como le decimos nosotros, pero ha generado un sacudimiento que no ha sido el suficiente para generar daños estructurales”, explicó.

Hasta el momento, se han registrado más de 17 réplicas en la zona del epicentro. De estos, el IGP solo han reportado cinco debido a que han sido las de mayor magnitud que han podido ser percibidos por la población. El resto de réplicas “han sido de magnitud muy pequeñas y solo el instrumento las ha detectado”, aseguró.



El problema no es el sismo, sino las construcciones de viviendas

Tavera añadió que es importante tener en cuenta que vivimos en una zona altamente sísmica y que cada evento sismológico que se registrado en los últimos 30 años en el Perú, nos ha dejado lecciones importantes, una de ellas tiene que ver con la calidad en las construcciones de viviendas.



“Lo que nos ha enseñado es que los sismos solamente sacuden el suelo y si las viviendas no soportan ese sacudimiento, colapsan y causan daños. Entonces, el problema no es el sismo, sino cómo estamos creciendo como ciudad, en cuanto a las áreas que invadimos y a la calidad de construcciones que vamos habitando,” sostuvo.



Finalmente, subrayó que el crecimiento urbano desordenado y la falta de normativas estrictas en la construcción aumentan la vulnerabilidad. “De sismo en sismo, lo único que ha cambiado es el crecimiento un poco desordenado de las ciudades. El sismo puede ser el mismo, pero las ciudades se exponen de manera diferente,” concluyó Tavera.



Un nuevo sismo de magnitud 4.4 se registró en Yauca, provincia de Caravelí, Arequipa, a las 08:26 horas del 28 de junio de 2024, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El epicentro se localizó a 47 km al suroeste de Yauca, con una profundidad de 35 km. La intensidad del sismo fue catalogada en nivel III en Yauca, siendo percibido por la población sin causar daños significativos.



Este evento se suma a las réplicas ocurridas en la región tras el sismo principal. Para más detalles sobre lo que está ocurriendo en Arequipa, consulte el reporte en vivo de Infobae Perú.



¿Cuál fue el sismo más devastador que ocurrió en Perú?

El sismo más devastador en la historia reciente de Perú ocurrió el 31 de mayo de 1970. Con una magnitud de 7.9 y un epicentro en la costa del departamento de Áncash, el terremoto y el posterior aluvión resultaron en la muerte de aproximadamente 70,000 personas y la desaparición de la ciudad de Yungay. Este evento es considerado uno de los desastres naturales más trágicos en la historia del país.