Bullrich buscará a Loan en la panza de Yacarés y Pumas

Viernes, 28 de junio de 2024

El sábado arribarán a Goya más de 200 profesionales entre agentes de PFA, GNA, PSA y criminalistas. Trabajarán con escaner, rastreadores inteligentes, entre otros equipos tecnológicos que utilizarán en 9 de Julio y sus alrededores para buscar rastros

En las próximas horas se llevará a cabo un operativo en Corrientes en el que participarán más de 200 efectivos de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura.



Loan Danilo Peña continúa desaparecido y el caso mantiene en vilo al país entero. Después de que las autoridades provinciales estén a cargo de la investigación en primera instancia, ahora las autoridades nacionales tomarán el mando de los rastrillajes.



El caso volverá a foja cero ya que según están todas las hipótesis abiertas, no hay una teoría que tenga más peso que la otra. Por ese motivo, en las próximas horas se llevará a cabo un megaoperativo en el que trabajarán más de 200 efectivos de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura.



El procedimiento será en los campos donde ya se realizaron rastrillajes y en nuevas zonas para llevar adelante una evaluación total de las pruebas. Además, no participarán efectivos provinciales. "No hay ningún ánimo de criticar lo que hizo la policía provincial, porque actuó de buena fé", dijo Ventura y remarcó: "Salvo el caso del comisario que supuestamente desvió pruebas".



Los detalles del megaoperativo para encontrar a Loan

Las fuerzas federales se reunirán en Corrientes para hacer un nuevo barrido de las pruebas. Comenzarán de cero y utilizarán tecnología de última generación en la búsqueda. Esto incluirá escáneres, drones y buzos muy bien equipados para inspeccionar los espejos de agua, que si bien no son profundos, hasta el momento eran revisados con palitos.



A su vez, se tendrá en cuenta la hipótesis de que Loan pudo haber sido atacado por un animal, es por eso que también llevarán herramientas necesarias para estudiar a las especies del lugar.



"Estamos hablando de una zona donde hay yacarés, pumas y otros animales salvajes, por eso en los procedimientos que están planeando van a llevar especialistas en salud animal, en lo que tiene que ver con la fauna, llevarán biólogos para complementar los operativos que hagan", agregó Ventura.



Por su parte, Patricia Bullrich había confirmado anoche que una de las hipótesis que se investigan es que efectivamente Loan pudo haber sido atacado por algún animal de la zona. "Voy a ir con equipos radiológicos para ver en la panza de animales. Hay yacarés, hay pumas, hay de todo en la zona".