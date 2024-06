Declaración del papá de Loan: "vi cómo ella se fue con Loan al naranjal"

Viernes, 28 de junio de 2024

José Peña habló ayer como testigo ante la Justicia federal y señaló a su hermana Laudelina, pareja de Antonio Benítez, uno de los presos por el caso, a la que la Justicia le incautó su teléfono



José Peña, padre de Loan, declaró ayer jueves durante casi una hora ante la Justicia federal.



El papá de Loan, que lleva desaparecido 15 días, explicó con detalles qué hizo antes, durante y después del almuerzo en el que el chico desapareció. En un tramo de su testimonio, apuntó directamente contra Laudelina Peña, su hermana, tía de Loan y esposa de Bernardino Antonio Benitez, uno de los detenidos del caso. "Yo vi cómo ella se fue con Loan al naranjal", explicó.



Infobae pudo reconstruir la parte crucial de su testimonio, en base a distintas fuentes con acceso al expediente.



Frente al fiscal Mariano de Guzmán y la juez Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, Peña explicó que llegó con su hijo a la casa de su madre a caballo y que se dispuso a almorzar. Luego, narró lo que pasó una vez que terminaron de cenar.



Peña desmintió la versión de que se había ido a dormir la siesta cuando Loan desapareció: "Es mentira que yo me fui a dormir la siesta. Yo estaba en perfectas condiciones. No estaba tomado tampoco ni nada", aseveró.



Luego, explicó porque para él era tan importante aclarar este punto. Es que José, según su testimonio bajo juramento, vio con quién se fue su hijo: "Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista".



Tras esto, reafirmó sus dichos: "Yo nunca la perdí de vista a Laudelina y Loan se fue con ella".



José explicó después un dato sumamente curioso: "Al rato vuelve Laudelina y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella".



¿Por qué es tan importante esta parte de la declaración?. Básicamente, porque choca de lleno con la declaración de su hermana.



Al momento de su entrevista testimonial con la Justicia provincial, la tía de Loan contó que, efectivamente acompaño a los menores, incluido Loan, hasta la tranquera del campo, ubicada a unos 280 metros de la casa de la abuela del chico. Explicó que, al llegar a ese punto, decidió volver a la casa y dejar que el resto siguiera.



Y en este punto de la declaración de Laudelina es donde llega la contradicción con lo que contó el padre. La mujer detalló que llegó volvió a la casa y que luego recibió el llamado de Antonio Bernardino Benítez avisándole que Loan había desaparecido. En ningún momento contó que al volver de la tranquera ya estaba al tanto de la desaparición.



Además, sería imposible que Laudelina supiera de la desaparición, tal como contó el padre de Loan, si ella llegó hasta la tranquera y luego regreso sin haber llegado hasta el naranjal donde Loan desaparece.



Laudelina Peña deberá declarar, como testigo, frente a la Justicia federal en las próximas horas. La jueza Pozzer decidió que su testimonio sea tomado hoy, a diferencia de casi la totalidad de los familiares, que lo hicieron ayer.