Así vive hoy el perro Arturo tras dejar la casa de Gran Hermano

Miércoles, 26 de junio de 2024



Desde el perfil de la mascota publicaron un video en el que se lo ve en su nueva vivienda.



Cuando el domingo Martín Ku fue eliminado de Gran Hermano por el voto del público, muchos televidentes se preguntaron en ese instante qué sería de Arturo, el perro que llegó en abril a la casa a alegrarle la vida a muchos de sus habitantes.



El animalito estuvo en más de una ocasión en el centro de una controversia cuando sus rescatistas pidieron su restitución o que se lo llevara Marisol, la novia de Martín, ya que temían por su integridad ante los ataques de ira de Juliana “Furia” Scaglione.



La exparticipante, no solo le gritó al animalito en medio de una terrible discusión, sino que después lo pateó en medio de un pasillo, y luego le pintó el pelo del mismo color que usó ella en una gala de eliminación, tal como le contó Virginia a Gran Hermano, que por supuesto no tomó medidas al respecto.



Por qué Martín Ku no se quedó con Arturo tras salir de Gran Hermano 2023: “Está en buenas manos”



CÓMO PASA SUS DÍAS EL PERRO ARTURO A LA ESPERA DE COMENZAR SU NUEVA VIDA FUERA DE LA CASA DE GRAN HERMANO



Por eso muchos televidentes se alegraron cuando Santiago del Moro, tras anunciar que Martín era el eliminado anunció: “Arturo también se va de la casa porque sos su dueño”. De inmediato apareció el perrito con un pretal y correa, listo para dejar lo que fue su hogar por dos meses.



Por eso, a todos aquellos que siguen la cuenta oficial de Arturo, en la que Marisol va posteando los mejores videos del animalito, se les alegró el corazón al verlo correr por la casa en la que espera al “Chino” cuando este termine su aislamiento y la recorrida por los “programas satélite” de Gran Hermano.



“Para todos los que están preocupados les dejo imágenes de mis días, mientras espero que papi termine su aislamiento”, se puede leer junto al divertido video en el que se lo ve jugando con la perrita “China”. ¡Buena vida, Arturo!