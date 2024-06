Encontraron muerto al argentino desaparecido en Italia

Miércoles, 26 de junio de 2024



Nicolás del Río era buscado desde el pasado 22 de mayo cuando tuvo que transportar bolsos por una suma millonaria. Hay tres detenidos.



El argentino que estaba desaparecido desde el pasado 22 de mayo en Italia fue hallado muerto dentro de una casa y por el presunto crimen hay tres detenidos y dos sospechosos.



Fue a principios de junio cuando trascendió la intensa búsqueda que se llevaba a cabo en el país europeo ya que desde el 22 de mayo no había novedades respecto del camionero argentino, Nicolás del Río.



Aquel día, el hombre debía transportar un cargamento con 300 bolsos de diseño de la empresa Amiata, que estaba valuado en 500 mil euros, pero los productos nunca llegaron a destino.



Este martes por la tarde, a más de dos meses de su desaparición, las autoridades confirmaron que del Río fue encontrado muerto en la localidad italiana de Arcidosso.



Ante el hallazgo, dos hombres de nacionalidad turca y un de nacionalidad albanesa fueron detenidos y al momento de declarar se negaron.



Acerca de los dos sospechosos, la Justicia tiene en la mira a los padres del hombre de nacionalidad albanesa ya que en su casa encontraron parte del cargamento que la víctima debía transportar.



La esposa de Nicolás se mostró angustiada por la noticia: "Ni siquiera sabemos cuándo pasó, ni desde cuando él estaba ahí, ni cómo fue, ni de qué forma".



Carolina Alegre sostuvo que no hace responsables a los dueños de la empresa por la desaparición, si no que señala como culpables son los empleados de la fábrica de bolsos.



"El hombre albanés trabajó muchos años en esa fábrica y sabía todos los movimientos. Lo habían echado por robarse carteras anteriormente", detalló.