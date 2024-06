La ONU suspenderá las operaciones de ayuda humanitaria si la seguridad no mejora Martes, 25 de junio de 2024 La organización le aseguró a Israel que interrumpirá los planes de asistencia si no mejora la comunicación con los trabajadores humanitarios. Mientras tanto, el 96% de la población en el enclave sufre niveles altos de inseguridad alimentaria.

La OMS adviertió que el riesgo de hambruna en Gaza persiste

El riesgo de hambruna del que ya alertaron en marzo informes de las Naciones Unidas persiste en la actualidad pese a la limitada ayuda humanitaria que llega a la Franja, indicó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La agencia señaló que el 96% de la población del territorio, es decir, 2,15 millones de palestinos en Gaza, sufren niveles altos o superiores de inseguridad alimentaria, según los datos actualizados por distintas organizaciones de la ONU en el informe sobre Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria.



Un 22% de la población sufre niveles extremos de inseguridad alimentaria, agrega el informe, que actualiza el que en marzo aseguraba que podría declararse la hambruna en mayo en Gaza si no había un cese de las hostilidades.



Desde entonces, según indicó la OMS en un comunicado, “los alimentos y los servicios que han llegado al norte de Gaza han aliviado el sufrimiento de la población en esa zona, aunque el acceso humanitario sigue siendo muy limitado”.



La situación, al mismo tiempo, se ha deteriorado de forma significativa en el sur de la Franja, por el recrudecimiento de las hostilidades en la zona que se vive desde el mes pasado.



“El cierre del paso fronterizo de Rafah y los problemas de acceso en el de Karem Shalom han restringido aún más el acceso de ayuda humanitaria para casi dos millones de personas en el sur”, indicó la agencia sanitaria de las Naciones Unidas.



Las mayores concentraciones de desplazados en la zona han empeorado las condiciones sanitarias y de higiene, lo que aumenta el riesgo de brotes epidémicos “que podrían tener efectos catastróficos”, agregó la OMS.



“Sólo el fin de las hostilidades y un acceso a la ayuda humanitaria inmediato, sin obstáculos y sostenido, puede reducir el riesgo de hambruna en Gaza”, concluye la organización con sede en Ginebra.