Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar

Martes, 25 de junio de 2024



El lanzamiento se produjo antes del inicio de nuevas maniobras militares en las que participan Estados Unidos, Corea del Sur y Japón



Corea del Norte ha disparado un misil balístico hacia la costa oriental norcoreana, informó el ejército surcoreano.



El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que el lanzamiento se produjo el miércoles por la mañana, pero no dio más detalles. El Ministerio de Defensa de Japón también dijo que Corea del Norte lanzó lo que posiblemente era un misil balístico, pero no dio más detalles.



Más tarde, Corea del Sur afirmó en un comunicado que Pyongyang lanzó un misil balístico desde la región de su capital alrededor de las 5.30 horas del miércoles. Dijo que el misil fue lanzado hacia las aguas orientales del Norte, pero se sospecha que el lanzamiento terminó en fracaso.



No dio más detalles, como si consideraba probable que el misil norcoreano se estrellara en tierra o explotara en el aire. El lanzamiento del misil ocurre un día después del 74 aniversario del comienzo de la Guerra de Corea.



El lanzamiento se produjo horas después de que Corea del Sur dijera que Corea del Norte lanzó globos que probablemente transportaban basura a través de su frontera por segundo día consecutivo.



El lanzamiento también se produjo antes del inicio de nuevas maniobras militares en las que participan Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.



A principios de esta semana, Corea del Norte criticó el despliegue de un portaaviones estadounidense para participar en ejercicios conjuntos con Corea del Sur y Japón, y advirtió de una “nueva y abrumadora demostración de disuasión”.



El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear Theodore Roosevelt llegó el sábado a la ciudad portuaria surcoreana de Busan para participar en ejercicios militares conjuntos a finales de este mes con el país anfitrión y Japón, informaron oficiales navales.



El viceministro de Defensa norcoreano, Kim Kang Il, calificó el lunes de “imprudente” y “peligroso” el despliegue del portaaviones estadounidense. En ocasiones anteriores, Corea del Norte ha calificado los principales simulacros de invasión entre Estados Unidos y Corea del Sur de ensayos y ha reaccionado con pruebas de misiles.



Funcionarios surcoreanos afirmaron que la llegada del portaaviones pretende ayudar a Seúl a hacer frente a las amenazas nucleares de Corea del Norte y al avance de su alianza militar con Rusia.



El Presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a un acuerdo por el que ambos países se comprometen a prestar ayuda en caso de ataque y prometió impulsar otras formas de cooperación. Los observadores dicen que el acuerdo representa la conexión más fuerte entre los dos países desde el final de la Guerra Fría.



Estados Unidos y sus socios creen que Corea del Norte ha estado proporcionando a Rusia armas convencionales muy necesarias para su guerra en Ucrania a cambio de ayuda militar y económica.



Kim Jong Un supervisó el 30 de mayo el disparo de lanzacohetes múltiples con capacidad nuclear para simular un ataque preventivo contra Corea del Sur. El simulacro se produjo días después de que Corea del Norte fracasara en su intento de poner en órbita su segundo satélite espía, cuyo cohete explotó en el aire poco después de despegar.