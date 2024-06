"Nunca imaginamos que ésto vendría de un funcionario que nos debía proteger"

Martes, 25 de junio de 2024

El fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo brindó una conferencia de prensa sobre la investigación del caso Loan Peña, el niño de cinco años desaparecido hace doce días en 9 de Julio.



El Fiscal General del Poder Judicial de Corrientes, doctor César Sotelo brindó una conferencia de prensa en la que destacó la actuación de los funcionarios en la investigación de un posible caso de trata y donde hay varios detenidos. Aclaró que la causa pasó a la Justicia Federal y mencionó la posibilidad de crear una Policía Judicial. También aseguró que el Ministerio Público Provincial colaborará con la Justicia Federal en el caso.



El doctor Sotelo expresó "esta vez nos toca actuar en un caso emblemático en el cual, por supuesto, esto quedará marcado y espero con final feliz. Esta es la primera vez que salgo porque he dado absoluta libertad, como es costumbre de este Ministerio Público, a que los funcionarios intervinientes trabajen con total libertad de acción, de pensamiento y de funcionalidad en cuanto a cada caso concreto".



"La intención de la conferencia es resaltar la actuación de los miembros del Ministerio Público Inicial, incluyo a los magistrados intervinientes también", precisó.



En referencia al inicio de la investigación, destacó que "al principio se buscó como un chico perdido. Ningún funcionario iba a pensar que la situación iba a cambiar completamente". Además, comentó sobre la implicación del oficial Comisario, Walter Adrian Maciel. "Nunca íbamos a imaginar que la transgresión vendría de un funcionario encargado de protegernos; es muy extraño lo que ocurrió", agregó.



Respecto al resultado de la búsqueda, Sotelo afirmó que "siempre voy a estar insatisfecho si el chico no aparece. Nunca estaré conforme si no hay resultados". También mencionó la actuación del Poder Judicial tras la transferencia del caso al fuero federal: "La actuación será rigurosa como la que el ámbito federal tuvo con nosotros mientras estábamos inmersos en la investigación de manera explícita".