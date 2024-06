Burlando: "Se puede llevar a juicio a los detenidos por trata de niño" Martes, 25 de junio de 2024 El famoso abogado fue contactado por José, el hermano del menor desaparecido, y dijo que el fin de semana estará en Corrientes. "A mi todo me hace ruido", dijo.

Fernando Burlando dijo que faltan detalles para que se convierta oficialmente en el abogado de la familia de Loan. Además sostuvo que hay "elementos suficientes" para llevar a juicio a los detenidos y que llamó al hermano del menor de 5 años desaparecido para que se sume como representante legal.



El famoso abogado analizó: "Con lo que hay en la causa alcanza y sobra para llevar a juicios a los detenidos. Además de los perros, las incoherencias en los relatos de los detenidos son determinantes para llegar a esa instancia".



"Lo bueno en un caso como este es no dejar ningún camino de investigación abierto o inconcluso. Yo criticaba los tiempos y la pasividad, había cuestiones que tenían que estar plasmada en las actas, cómo saber cuáles eran las costumbres de Loan, cómo la gente que se juntó a comer en un contexto extraño. Para mí se parecía más a una entrega que una foto familiar", destacó Burlando.



Además. sobre el llamado con el hermano de Loan dijo: "José es una persona muy joven está preocupado y desbordado , porque los hechos pasan de forma acelerada y la causa va cuadro por cuadro. Entiendo que a los colegas les escondieron información y no los dejaron ver el expediente. Aca hay una criatura, a mi no me lo hacen esto".



Burlando llegará a Corrientes el fin de semana



"Lo que no hubo es un estado presente como para ayudar que esto no pase. Esto que parece una ficción es una triste realidad, que hay familias que están regalando criaturas. La presencia de la ministra Patricia Bullrich es sano para toda la tropa", destacó.



Y, por último Burlando caclaró: "Estamos hablando del delito de trata y hasta buscaría la pena de muerte para los culpables. Los detenidos tienen la posibilidad de aportar datos. Yo voy a viajar a Corrientes seguramente el fin de semana, pero ya hay gente del estudio. A mi me hace ruido todo".