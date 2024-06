Nito Artaza habló de la foto que tiene con los detenidos Lunes, 24 de junio de 2024 El humorista no se tomó a la ligera la foto que se viralizó de él junto con dos de los detenidos por la desaparición del menor en Corrientes. ¿Cuál es su vínculo con ellos? Hace más de diez días que Loan Danilo Peña, de 5 años, no aparece. Su caso, comenzó en Corrientes, tiene conmocionado al país entero por la cantidad de hipótesis llenas de crueldad que hay por detrás de lo que habría sucedido con el menor. Es por eso que los esfuerzos por encontrarlo han movilizado a fuerzas no sólo en 9 de julio, su ciudad natal en Corrientes, sino también en Chaco y Paraguay, donde podría haber sido llevado por sus secuestradores.



Ya hay seis detenidos en la causa. Los mismos son Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel, quienes conforme a lo que dicta la justicia y las pruebas recolectadas, serán imputados por trata de personas. Aunque, en base al conocimiento de los implicados, recientemente se volvió viral en redes sociales una foto que sorprendió a todos.



Se trata de una postal en la que aparece Nito Artaza, el famosísimo humorista junto a Victoria Caillava y su marido, Carlos Pérez. Hay que destacar que Nito, además de ser un artista, también fue senador en la provincia de Corrientes, pero de todas formas la fotografía, compartida en el Facebook de ella, causó impacto. Es por eso que él decidió salir a hablar.



Cuál es la relación de Nito Artaza con los detenidos por el caso de Loan Danilo Peña:

"Imaginate que como artista y haciendo campaña tengo más de 15 mil fotos en Corrientes, debe ser de varios años atrás", expresó Nito durante una entrevista negando así cualquier tipo de vínculo con los detenidos. También recordó que la imagen es del 2018 en Mar del Plata, donde hizo funciones de "La jaula de las locas", una de sus obras más conocidas.



Asimismo, debido a la repercusión del caso, Artaza habló en su cuenta de X. "Todos queremos la aparición con vida y esclarecimiento del hecho. Y la urgencia de acciones de las autoridades y la justicia provincial y nacional", escribió pidiendo por la aparición del pequeño. Luego de esto, agregó: "Si es un caso de trata de personas, es necesario poner a disposición de la investigación todos los recursos que hay para hallar a Loan sano y salvo e identificar a los responsables".



"Es urgente que al ser delito federal se dejen de lado las pujas por la jurisdicción y las especulaciones políticas y con responsabilidad y sensibilidad, priorizando la vida de Loan, se ceda la competencia y administración del caso a la Justicia Federal", cerró Nito Artaza.