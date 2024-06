Una remera que no aparece y una moto complican al tío de Loan Viernes, 21 de junio de 2024 Antonio Benítez es el principal sospechoso por la desaparición del nene de 5 años. Está imputado por "abandono de persona", al igual que la pareja amiga de él. Los tres siguen sin declarar y se refuerza la hipótesis de un posible secuestro.

Tras ocho días de búsqueda de Loan Danilo Peña en Corrientes, comienza a tomar fuerza la hipótesis de que Bernardino Antonio Benítez, su tío, podría estar involucrado. El fiscal de la causa, Guillermo Barry, confirmó que es "uno de los principales implicados".



Su situación podría complicarse cada vez más, pero no solo porque su abogado renunció a su defensa, sino porque en las próximas horas estarán los resultados de la pericia a su moto celeste -que fue encontrada durante los rastrillajes de este jueves- y su teléfono.



De acuerdo a lo que pudo saber, la moto -que todavía debe ser peritada- fue hallada en una casa ubicada entre la ruta y la casa de Catalina, la abuela del nene. En ese lugar el imputado dejó el vehículo y Lidia, la tía materna de Loan, aseguró haberlo visto, algo que incrementó las sospechas.



Tras la desaparición de Loan, Benítez se fue a 9 de Julio a cargar nafta y buscar una linterna para regresar al rastrillaje, según los testimonios. Sin embargo, otros dicen que antes lo vieron dejar la moto en la casa donde fue encontrada ayer.



"Hay indicios de testigos que lo sitúan en un lado u otro y en diferentes circunstancias. Eso es lo llamativo, pero está basado en testigos oculares que lo sitúan a él solamente", explicó Fabián Lucero, uno de los abogados de la familia de Loan.



Sobre la apertura de conversaciones y archivos de su teléfono, añadió: "Ahora la pericia de los celulares y los movimientos van a corroborar o no esos testimonios. En principio es el más comprometido". Lucero adelantó que entre este viernes y sábado van a estar los resultados: "Es fundamental para situar a cada uno y para corroborar la versión primaria porque no declararon en instancia judicial".



"De los dichos de las personas que se encontraban con ellos está una primera impresión y eso veremos si es coincidente. Allí podemos saber no solo el lugar que ocupaba cada uno, sino el momento, horario y el tiempo", remarcó.



La remera que utilizaba Benítez también está bajo la lupa. De acuerdo al relato de testigos, tenía puesta una y se la cambió cuando volvió a la casa familiar tras perder a Loan. Y luego salió a buscarlo nuevamente.



Día clave: rompen el silencio los detenidos



Leandro Monti, abogado de dos de los tres detenidos, anunció que este viernes a las 10 en la Sala de Audiencias de la UFIC Goya declarará Mónica Del Carmen Millapi, la mujer detenida, y también es probable que haga lo mismo su marido, Daniel Oscar Ramírez. Por su parte, el tío de Loan, Bernardino Antonio Benítez, seguiría guardando silencio.



Los tres están imputados por abandono de persona y todavía siguen detenidos. "Los imputados debían cuidar a los menores que tenían a su cargo y abandonaron a su suerte a Loan colocándolo en situación de desamparo, ya que no pudo valerse de sí mismo en el medio que se encontraba", argumentó el fiscal Juan Carlos Castillo durante la audiencia de imputación.



Día y noche: la intensa búsqueda de Loan no cesa



Este jueves, los rastrillajes y trabajos realizados por personal de la Policía de Corrientes y de distintas fuerzas abarcaron más de 12 mil hectácreas. La búsqueda se concentró en la revisión de todos los espejos de agua, lagunas y pozos abandonados. Las autoridades también realizan intensos rastrillajes por la zona de montes.



Las actividades están siendo supervisadas por el ministro de Seguridad local, Buenaventura Duarte; el subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García; y el jefe de la Policía, el comisario local Alberto Arnaldo Molina. En total se movilizaron más de 600 efectivos policiales especializados en diferentes temáticas.