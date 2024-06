Una adolescente murió y su hermano grave tras caer de su moto Lunes, 17 de junio de 2024

Habrían derrapado sobre el asfalto. Las víctimas no llevaban cascos de seguridad y según testigos, circulaban a alta velocidad.

Una jovencita de 17 años perdió la vida ayer por la tarde y su hermano de 14 resultó gravemente herido, luego de perder el control de la motocicleta en la que circulaban y cayeran a la cinta asfáltica. Testigos indicaron que andaban a alta velocidad y no habría existido otro rodado involucrado en la tragedia.



El siniestro vial se produjo alrededor de las 17, por calle Bartolomé Mitre, entre San Martín y Juan J. Arce de la localidad de San Luis del Palmar, dos adolescentes sufrieron un siniestro vial a bordo de una motocicleta Honda CG Titán de 150 cc.. Las víctimas son dos hermanos de apellido Abeldaños, de 14 y de 17 años.



Justamente, la menor de 17 era quien conducía la motocicleta y tras pasar la zona del semáforo perdió el control, derrapó y cayeron a la cinta asfáltica. La mujer golpeó su cabeza contra el cordón de la calle y al no llevar casco de seguridad, perdió la vida casi instantáneamente. Su hermano sufrió gravísimas lesiones y debió ser trasladado de urgencia hasta la capital correntina, donde fue internado en el Hospital Pediátrico "Juan Pablo II".



Si bien todavía las causas que desencadenaron semejante siniestro están en investigación, creen que las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona podrían arrojar luz a los peritajes que ya realizó personal de la Unidad Regional I de esa localidad. Algunos testigos señalaron en el lugar, que la motocicleta venía a alta velocidad, luego de pasar el semáforo ubicado a pocos metros de donde ocurrió el hecho.





El desgraciado episodio sucedió justo en medio de las celebraciones por el Día del Padre y al tratarse de dos jovencitos conocidos en el pueblo, la noticia del trágico accidente causó conmoción en San Luis del Palmar que desde hace un tiempo, viene sufriendo continuos siniestros viales con lesionados graves y también fallecidos.



La luctuosa estadística de fallecidos en la provincia de Corrientes ya superó las 60 víctimas. Más de 50 en el interior y en su mayoría, todos motociclistas.