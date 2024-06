Hallaron unas zapatillas y hay 3 demorados por el menor desaparecido

Viernes, 14 de junio de 2024

Más de 120 efectivos realizan rastrillajes por la zona para dar con el niño de 5 años. La Justicia ordenó la demora preventiva de los tres adultos, quienes ayer a las 13 salieron tras el almuerzo junto a Loan y otros tres menores en busca de Naranjas



La Policía halló en las últimas horas unas zapatillas y analizan si son de Loan Peña, el menor de 5 años que desapareció desde hace más de 24 horas en la localidad correntina de 9 de Julio.



Según señalaron, los efectivos realizan una intensa búsqueda en un radio de 8 km alrededor de la casa de su abuela.



Durante la tarde de hoy, a 3 km de la vivienda de la abuela, se hallaron unas zapatillas que podrían pertenecer al niño de 5 años, precisaron medios locales.



Además, se ha allanado una casa ubicada sobre la Ruta Nacional 123, cerca del acceso al paraje El Algarrobal. La Justicia ordenó la demora preventiva de los tres adultos, quienes ayer a las 13 salieron tras el almuerzo junto a Loan y otros tres menores en busca de Naranjas en el Paraje Algarrobal, a pocos kilómetros de la localidad de 9 de Julio .



Habían ido a almorzar a la casa de la madre de José Peña, padre de Loan, cuando se les ocurrió adentrarse al monte en busca de Naranjas. José permitió ir a su hijo con las personas de su confianza.



Se alejaron cerca de 2 kilómetros. Todos volvieron asustados, porque el nene de 5 años desapareció. Lo buscaron por dos horas y luego avisaron a la policía. "No sabemos que pasó. Solo queda buscar casa por casa, por si alguien lo vio y lo llevaron. Él no conocía estos caminos es muy chiquito", dijo María Noguera, madre de Loan. El niño desaparecido, es el menor de 8 hermanos. Desde ayer, 150 policías rastrillan con perros, de a caballo, con drones y a pié toda la zona.





DESAPARICIÓN



El menor se ausentó de su hogar ubicado en el Paraje Algarrobal, en cercanías de la localidad correntina de 9 de Julio.



Según detallaron en horas de la siesta se habría dirigido a una zona de montes existente en esa zona rural junto con otros menores, pero el mismo no regreso.



Al respecto se realizó una intensa búsqueda que se extendió durante toda la noche y madrugada de este viernes, utilizando para ello visores nocturnos.