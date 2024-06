Menor de edad dormía bajo un camión y murió aplastado

Jueves, 13 de junio de 2024

Un menor de 15 años murió aplastado por un camión lleno de algodón. Estaba durmiendo debajo del pesado vehículo. La tragedia ocurrió en el estacionamiento de una firma correntina.



El fatal suceso ocurrió en el estacionamiento de camiones ubicado sobre calle Florencio Varela, próximo a la Cooperativa Emilio Alal con sede en Resistencia.



Convocados al lugar, los policías hallaron un cadáver.



Un joven de 19 años manifestó que se hallaba junto a su amigo C. G., de 15 años desde ayer hs 19:00, realizando labor de sereno de camiones



El menor, se habría colocado debajo de uno de los camiones porque tenía frío: a las 06:00, su amigo lo despierta y le manifiesta que se retire del lugar porque iban a comenzar a moverse los camiones.



Pasados unos 15 minutos, el testigo observó que el menor yacía en el suelo y no respondía: el camión no estaba por lo que se presume que habría aplastado al muchacho.



Médico forense diagnosticó "muerte por aplastamiento" y el Fiscal dispuso que el occiso sea trasladado a morgue Hospital local, aguardandose familiares para su entrega fines póstumos.