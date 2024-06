Un hombre mató a puñaladas a su hijo de 8 años

Martes, 11 de junio de 2024



El homicida luego se suicidó. El día anterior había sido detenido por desobediencia por haber violado una perimetral contra la madre del niño



Itan Quiroz tenía 8 años y este domingo fue asesinado a puñaladas por su padre en descampado de la localidad bonaerense de Chivilcoy. Luego del horroroso crimen, el homicida se suicidó. El día anterior, el sospechoso había sido detenido por el delito de desobediencia tras violar una perimetral que le había impuesto la Justicia contra la madre del chico.



Todo sucedió en un terreno ubicado en el cruce de las calles 9 y 102 de esa ciudad del Norte de la provincia de Buenos Aires el al mediodía. Hasta allí había llegado Roberto Javier Quiroz (42) junto a su hijo Itan en una moto, según informó el portal local La Razón de Chivilcoy y La Gaceta del Oeste.



Fue el propio homicida el que le avisó a un vecino de una casa lindera que había matado a su hijo y regresó al lugar donde estaba el cuerpo del niño. El hombre llamó de inmediato a la Policía Bonaerense, pero cuando los oficiales y el SAME llegaron al lugar se encontraron con los cuerpos del chico y del autor del filicidio, que se había ahorcado en un árbol.



En el lugar, trabajó la Policía Científica bajo el mando de la ayudante fiscal de Chivilcoy, Bárbara Leranoz.



El cuerpo del niño fue hallado en un descampado de calles 9 y 102 (La Razón de Chivilcoy)



Arturo Pertosa, secretario de Seguridad local, se refirió al hecho en diálogo con Radio Chivilcoy y aseguró: "Es un hecho que nos afecta a todos". Y agregó: "Una persona que decide quitarle la vida a su hijo de 8 años genera un estado shockeante para cualquier ser humano en su sano juicio. Las autoridades de seguridad no están exentas de esto al ver semejante cuadro como el que tuvimos que presenciar ayer".



Tras el hecho, la Escuela Primaria N°65 a la que acudía Itan, suspendió las clases durante este lunes. Además, según publicó La Gaceta del Oeste, Karina Gallo, la directora del establecimiento, publicó un sentido mensaje tras el crimen del menor. "No soy una improvisada en mi profesión, el que me conoce sabe mi dedicación y ocupación para y por los alumnos, docentes y familias. Hasta el viernes a la tarde asistimos a la mamá y al niño hasta saber que el progenitor estaba preso", comenzó.



"Nada de nuestra parte faltó para acompañar y asistir (ropa, alimentos y una escucha atenta a esa madre muy afligida)", continuó la directora. "Esta imagen de ‘charla sobre pájaros’ que teníamos…Y un beso tierno que siempre compartíamos. Nuestra escuela está triste por tu partida", cerró su mensaje haciendo referencia a una foto de Itan en la institución educativa.



Por su parte, la Jefatura Distrital de Chivilcoy también expresó sus condolencias a la escuela por la pérdida del niño, de acuerdo a la información publicada por el medio local La Razón de Chivilcoy.



Además, el merendero Participación Solidaria escribió en su cuenta de Facebook: "Con profundo dolor despedimos la vida de Itan Quiroz, sabiendo que su espíritu y su alma descansan en paz. Desde el merendero Participación Solidaria lo abrazamos donde esté. Nuestras condolencias a su familia. Que descanses en paz pequeño Itan, siempre estarás en el corazón de las seños y amiguitos. Lamentamos mucho la manera en la que te tocó partir de este plano".



El crimen de Itan conmovió a toda la comunidad de Chivilcoy quienes expresaron sus condolencias a través de la misma red social comentando la publicación del merendero. "Mi pésame a su familia. Que descanses en paz, tan chiquito, divino", "Vuela alto angelito", "Cuánto dolor, pobre angelito, que Dios le toda la paz", "Volá alto, pequeño, no merecías esto", fueron solo algunos de los mensajes que compartieron los usuarios.



"Dios mío, cómo logrará consolarse esa familia ante semejante pérdida. No puedo entender cómo el adulto que debería amarlo y protegerlo hace semejante bestialidad. Los niños son angelitos, seguro está con Dios. Fuerza a su familia", comentó otra mujer en la red social.