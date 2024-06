Burlando no tiene trato y le soltó la mano a Cirio por ”no seguir sus concejos" Lunes, 10 de junio de 2024 Susana Roccasalvo contó al terminar la nota que el distanciamiento de Jésica Cirio por parte de Fernando Burlando se debe a que “la asesoró muchísimo con el problema que tuvo con su exmarido. Pero parece ser que no escuchó algunos consejos de él”. “Y Fernando es un hombre que, si estás bajo su protección, hacé lo que él te dice. Parece que no lo hizo y este último casamiento no lo vio bien él. No por lo personal, sino por un montón de otras cosas que debe ella enfrentar en el futuro, así que se cortó la relación comercial con él y con su mujer”, agregó la conductora.



“Dice Barbie Franco que Jessica hizo un aislamiento de todo su círculo íntimo. Incluso en su casamiento fueron personas muy íntimas de Jessica Cirio que son un nuevo grupo de gente y sus más íntimos amigos, que no son famosos”, agregó Naiara Vecchio.



“Y un dato no menor es que que quien está hoy en La Peña, que era donde ocupaba un lugar Jesica, es Barbie Franco”, agregó Gustavo Méndez. “Barby Franco es la primera que la dejó de seguir en redes y hace poco dio una nota y dijo que en algún momento va a tener una conversación con ella, que espera de poder acercarse más adelante”, agregó Vecchio.



QUÉ DIJO FERNANDO BURLANDO SOBRE SU RELACIÓN COMERCIAL CON JÉSICA CIRIO



El jueves, Fernando Burlando explicó en Desayuno Americano por qué no estuvo en la boda de Jésica Cirio. “Hoy existe un alejamiento de Jésica, yo fui amigo de los dos, pero hoy el vínculo sigo con Martín. Con Jesica hoy no hablo”, sentenció.



Si bien manifestó en más de una ocasión que él hubiese querido que la familia de Insaurralde y Cirio se mantenga unida, insistió en que él fue primero amigo de Cirio antes que de Insaurralde y aseguró que “A Jesica la acompañe en infinidad de situaciones”, aunque dijo entender por qué no fue invitado al casamiento.



Asimismo, el letrado aseguró que ya no habla con Cirio porque a ella “le revisan el celular”, algo que la modelo buscó desmentir a través de mensajes que le envió al aire a Natalie Weber en los que replicó que “Lo que dice Fernando no es real, a mí Elías no me revisa el celular”.