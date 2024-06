Las ventas minoristas cayeron 7,3% anual en mayo Lunes, 10 de junio de 2024

Las ventas minoristas pymes volvieron a reflejar el impacto de la caída del consumo por la recesión: de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), retrocedieron 7,35% anual en mayo, a precios const

Según el informe de CAME, el Índice de Ventas Minoristas Pymes repitió la caída de 7,3% anual de abril y acumula una retracción de 16,2% en los primeros cinco meses del año.



Si bien se trata de un número alarmante, supone una caída menor a la registrada en enero, febrero y marzo, donde hubo una baja del 28,5%, 25,5%, y 12,6% anual, respectivamente.



Fuentes de la entidad gremial-empresaria aseguraron que "la falta de ventas fue el principal reclamo de la mayoría de los comercios relevados" y precisaron que "casi 7 de cada 10 negocios lo mencionó como su principal problema".



Otros dos puntos conflictivos, señalaron desde CAME, "fueron los altos costos logísticos y los problemas de cobranza, que en la medida que la recesión avanza, se vuelven más acentuados".



En cuanto al proceso de desaceleración de la inflación de las últimas semanas, las fuentes de CAME puntualizaron que "hubo mayor estabilidad en los precios al público en mayo, pero con otros costos como energía, combustible, alquileres, salarios, en alza, lo que complicó la rentabilidad de los empresarios", algunos de los cuales "manifestaron estar financieramente asfixiados".



Cómo le fue a cada rubro

En el análisis por rubro, cinco de los siete sectores evaluados tuvieron disminuciones en comparación con el mismo período del año anterior: solo textiles e indumentaria y calzado escaparon de la tendencia general, aunque con bases de comparación bajas.



Al respecto, el informe detalló que la mayor retracción anual se detectó en Perfumerías (-27,8%), mientras que los Textil e indumentaria y Calzados tuvieron aumentos de 14,1% y 0,4%, respectivamente.



Alimentos y bebidas: las ventas bajaron 9,4% anual en mayo, a precios constantes, y acumulan un descenso del 20,9% en los primeros cinco meses del año, frente al mismo periodo de 2023.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas retrocedieron 10,6% anual, siempre a precios constantes, y suman así un declive del 16,2% en los primeros cinco meses de 2023 frente al año pasado.

Calzado y marroquinería: las ventas subieron 0,4% anual en mayo, pero acumulan una baja de 9,9% en los primeros cinco meses del año, siempre frente al mismo periodo de 2023.

Farmacia: en mayo hubo un desplome del 20,3% anual, mientras que la caída acumulada es de 29,1% en los primeros cinco meses, en comparación al 2023.

Perfumería: las ventas se hundieron 27,8%, a precios constantes, y suman un retroceso de 30,4%, contra los primeros cinco meses del año pasado.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: el declive del mes fue del 7,8% anual, a precios constantes, mientras se acumula una retracción de 19,6% en los primeros cinco meses frente al mismo periodo de 2023.

Textil e indumentaria: las ventas subieron 14,1% anual en mayo, a precios constantes, y acumulan un incremento de 7,6% en cinco meses, frente al mismo periodo de 2023.