Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Ucrania con misiles de crucero Viernes, 7 de junio de 2024 Los aparatos no tripulados fueron disparados desde la península ocupada de Crimea y desde territorios rusos cercanos a la frontera.

Rusia lanzó cinco misiles de crucero hacia Ucrania en las últimas horas, los cuales fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos. Además, un total de 53 drones iraníes Shahed también fueron disparados contra el territorio ucraniano, de los cuales las defensas aéreas lograron derribar 48, según informó este viernes el Ejército de Ucrania.



Los misiles fueron lanzados desde bombarderos Tu-95MC que sobrevolaban el espacio aéreo ruso, y tenían como objetivo “infraestructuras críticas” ucranianas, según el parte de la Fuerza Aérea, que no dio más detalles sobre los blancos a atacar.



Los drones fueron disparados desde la península ocupada de Crimea y desde territorios rusos cercanos a la frontera con Ucrania.



Las interceptaciones de los drones y los misiles se produjeron sobre el territorio de los óblasts ucranianos de Dnipropetrovsk y Kirovograd (centro), Zaporizhzhia (sureste), Mikoláyiv, Kharkiv y Odesa (sur), Kiev (norte) y Jmelnitski (oeste).



Rusia ataca prácticamente cada noche el territorio ucraniano con drones Shahed, una tecnología relativamente barata adquirida del régimen de Irán que es capaz de golpear objetivos a un millar de kilómetros de distancia.



Aunque las defensas ucranianas destruyen la mayor parte de estos drones, los Shahed sirven para dificultar la interceptación de misiles cuando son utilizados en ataques combinados, y obligan a Ucrania a gastar munición para evitar que los drones kamikaze alcancen sus objetivos.



Los fragmentos de los drones interceptados caen a menudo sobre zonas residenciales o infraestructuras, provocando daños materiales y la muerte de civiles.



Ucrania ordenó este jueves la evacuación de los menores y de sus padres o tutores legales de varias localidades y pueblos de la región oriental de Donetsk ante la intensificación de la ofensiva de Rusia.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó esta semana que Rusia está focalizando su ofensiva en Donetsk, en el este del país.



Rusia proclamó en 2022 la anexión de Donetsk, aunque no controla íntegramente esta región.



“Esta es una decisión importante orientada principalmente para salvar las vidas de nuestros hijos”, afirmó el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en las redes sociales.



“La situación de seguridad en la región se deteriora constantemente y la intensidad de los bombardeos aumenta”, añadió la autoridad.



En la lista hay varias localidades cercanas a la línea del frente, incluyendo Limán, una posición que las tropas rusas tomaron al inicio del conflicto, que comenzó en febrero de 2022, pero que las tropas ucranianas lograron recuperar.



En los primeros meses del conflicto, Zelensky instó a todos los residentes de la región de Donetsk a abandonar la región, pero no toda la población acató las órdenes.



Rusia lanzó en mayo una ofensiva en la región de Kharkiv, en el noreste, lo que obligó a Ucrania a desviar parte de sus efectivos para proteger este flanco muy cercano a la frontera.



Filashkin anunció más temprano que una persona murió y tres resultaron heridas en un bombardeo ruso en la región.



Cazas Mirage 2000

Entretanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que París entregará cazas Mirage 2000 a Kiev y que formará a pilotos ucranianos en Francia para que puedan utilizar estos aviones como parte de los esfuerzos aliados para fortalecer las capacidades militares de Ucrania frente a Rusia.



“Mañana iniciaremos una nueva cooperación y anunciaremos la venta de los Mirage 2000-5, que son aviones de combate franceses que permitirán a Ucrania proteger su suelo y su espacio aéreo”, señaló durante una entrevista con los canales France 2 y TF1.