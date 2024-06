Escándalo de alimentos: Diputados convocaron a Sandra Pettovello

Viernes, 7 de junio de 2024

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados convocó a la Ministra de Capital Humano para que explique la situación. El pedido es impulsado por un amplio sector de la oposición, incluyendo a Unión por la Patria y la UCR.



Sandra Pettovello sigue en el ojo de la oposición y fue convocada para el próximo martes a fin de que brinde respuestas sobre el escándalo que desató el hallazgo de toneladas de alimentos en galpones del Estado nacional sin distribuir.



La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados convocó a a la Ministra de Capital Humano para que explique la situación. "La convocamos para el martes que viene a las 13.30 para que, si ella puede, venga y conteste las preguntas de los diputados y diputadas de su área que tenemos en este caso", indicó el presidente de la comisión, Pablo Yedlin. "Si ella no puede por motivos de agenda, les comentaré qué día de junio podría acercarse", aclaró el legislador tucumano.



Yedlin destacó que se trata de una convocatoria y no de una citación, por lo que la funcionaria no está obligada a asistir. En ámbitos políticos se da por sentado que rechazará la invitación.



El pedido es impulsado por un amplio sector de la oposición, incluyendo a Unión por la Patria, la UCR y parte de Hacemos Coalición Federal. El martes, al inicio de la sesión especial en que se dio media sanción a una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, el Frente de Izquierda pidió interpelar a Pettovello, pero la iniciativa fue rechazada.



La convocatoria a la funcionaria fue firmada por varios diputados, entre ellos la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, Mónica Fein, Daniel Gollán, Eugenia Alianiello, Juan Marino, Luana Volnovich, Estela Neder, Carlos Fernández, Blanca Osuna, Jorge Araujo Hernández, Natalia Sarapura, Carla Carrizo, Pablo Juliano, Gabriela Estévez, María Luisa Montoto y Mónica Macha.



La diputada de Unión por la Patria, Roxana Monzón, expresó que es imperativo saber "si la ministra conocía o no la cantidad de alimentos guardados en los galpones y por eso tiene que venir a dar explicaciones, bajarse de la soberbia porque el pueblo quiere saber”.



Carolina Gaillard (UP) despotricó contra Pettovello, a quien calificó de “criminal” por haber incumplido deberes de funcionario público, y advirtió que por sus presuntos delitos es “pasible de juicio político”. La entrerriana afirmó que en Capital Humano “no les importa ni las órdenes judiciales” y recordó que el Gobierno incumplió el fallo del juez Sebastián Casanello del 25 de mayo, que obligaba a la cartera a elaborar un plan de distribución de los alimentos.



Gaillard aseguró que “hay desobediencia judicial y falta de acceso a la alimentación”, un derecho de la población que el Gobierno tiene “la obligación de garantizar”.



Cecilia Moreau consideró que “lo peor que hace la ministra Pettovello y el Gobierno nacional es no aclarar y decir qué pasó, no poner la cara”. “Si Pettovello realmente es amiga del presidente Milei, que ponga la cara y se haga cargo. Uno cuando es funcionario debe hacerse cargo de las decisiones que toma y que no toma”, dijo.



Para Moreau, el escándalo de los alimentos “es un golpe no solo a la legitimidad de este Gobierno sino a la legitimidad de las políticas que tome de acá en más”. “Es muy posible que la ministra Pettovello no sea más ministra la semana que viene”, añadió, criticando también que se haya delegado la distribución de los alimentos en la Fundación CONIN.