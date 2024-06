Los bonos soberanos llevan al riesgo país encima los 1.500 puntos Miércoles, 5 de junio de 2024 Títulos de deuda y acciones no abandonan el tono negativo de las últimas ruedas. Tensiones políticas y dudas sobre la forma en que se pagará el swap a China mantienen la cautela inversora.

El mercado argentino mantiene el tono negativo de las últimas ruedas. En particular, los bonos soberanos en dólares vuelven a caer este miércoles y como consecuencia el riesgo país llega a los 1.518 puntos, su mayor valor desde el 19 de marzo pasado.



Los títulos de deuda muestran caídas en toda la curva, de entre 0,9% y 1,3% según el plazo de vencimiento. La baja no es más que un nuevo paso dentro de un proceso de baja que ronda el 15% en toda la curva.



“Pasaron 6 meses de gobierno y el nuevo gobierno no pudo sacar ninguna ley. Ver a dos tercios del Congreso festejar una ley que destruye lo fiscal no ayuda, justamente a contramano de lo que busca Milei. Más que por motivos económicos donde el gobierno esta haciendo bien los deberes este sell off se debe a motivos políticos”, dijo Mariano Marcó del Pont de Silvercloud Advisors.



Ayer en la Cámara de diputados obtuvo media sanción una nueva fórmula jubilatoria impulsada por la UCR, el kirchnerismo y otros bloques no alineados con el gobierno, que incluye un aumento del 8% para recomponer los haberes jubilatorios por la pérdida de enero (el Gobierno reconoció el 12,5%). El triunfo opositor, de aplicarse y de no mediar un veto presidencial, tiene un costo fiscal de aproximadamente 0,4% del PIB lo que, de aprobarse, complicaría la sostenibilidad del programa de equilibrio fiscal del Gobierno.



“Los inversores confían en Milei pero esta vez esperarán las reformas para pagar, a diferencia de 2015 cuando el mercado pagó para ver”, agregó Marcó del Pont.



La baja de los títulos de deuda sigue a un avance de las cotizaciones paralelas del dólar, con el dólar libre en $1.265 y el contado con liquidación encima de los $1.300 por unidad. Y también con retrocesos entre las acciones: hoy la Bolsa porteña abrió con una baja del 1,2% que se traduce en un retroceso del 2,2% si se mide su desempeño en dólares, al tipo de cambio financiero.



“El reacomodamiento de los dólares financieros y libre se estaría originando por las tensiones políticas recientes, la demora el tratamiento parlamentario —y dudas sobre eventuales adicionales concesiones políticas— en la Ley Bases y el paquete fiscal” (Ber)

En lo poco que va de junio, el índice S&P Merval medido en dólar contado con liquidación acumula un retroceso del 10,9 por ciento.



“El reacomodamiento de los dólares financieros y libre se estaría originando por las tensiones políticas recientes, la demora el tratamiento parlamentario —y dudas sobre eventuales adicionales concesiones políticas— en la Ley Bases y el paquete fiscal, un contexto externo más cauteloso y las menores liquidaciones que condicionan el ritmo de compras del BCRA”, dijo el economista Gustavo Ber a Infobae.



“A ello se suman especulaciones sobre que a los próximos pagos de los bonos se podría estar sumando la cancelación del swap de China, lo cual potenciar la necesidad de utilizar divisas”, agregó el especialista.