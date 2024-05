Investigarán a los policías que detuvieron a "Josele" Altamirano

Viernes, 31 de mayo de 2024

El Superior Tribunal de Justicia ordenó a la Fiscalía de Instrucción N°1 o Unidad Fiscal de Investigaciones concretas, investigar sobre el accionar y trabajo realizado por policías en el momento de la detención de Juan José Andrés "Josele" Altamirano



En el fallo al cual tuvo acceso la Corte Provincial solicita un informe detallado sobre la situación, imputación y estado de la causa iniciada a partir de un oficio y en carácter de urgente. Es que en su oportunidad cuando fue detenido “Josele” había denunciado que fue torturado y golpeado para que se autoincriminara en un delito que no cometió. Incluso había trascendido una filmación dentro de una dependencia donde se veía al joven sentado, con golpes en el rostro y un efectivo policial que lo inducía a confesar la autoría del crimen.



"Llegué a la Brigada y allí aplaudían todo y después ahí fue una tortura, golpe y golpe, me decían que si yo no me hacía cargo, iban a matar a mi familia o a mí y me aguanté hasta donde pude y después me culpé de una cosa que yo no hice", declaró “Josele”.



Tras hablar a solas con el comisario durante varios minutos, el joven se dejó filmar con un celular y se inculpó.



Su testimonio acerca de lo ocurrido en las dependencias quedó constatado en la causa.



Tres días después de ser detenido, declaró en el juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas.



Tras la captura, se difundió a los medios y por las redes sociales un video casero donde se ve al sospechoso vestido con una chomba blanca y verde agua, un jean azul gastado, zapatillas grises, un ojo morado y el brazo izquierdo esposado a un silla de madera, interrogado por un efectivo.



-¿Y a qué hora era eso?



- Temprano habían dicho.



-¿A qué hora?



- Más o menos a eso de las ocho, diez, creo que era.



-Once, diez ¿de la noche? No, a qué hora le mataste al pendejo, boludo. No era esa hora.



-Más temprano, era eso de las seis, siete de la tarde, ocho de la noche.



-No, esta madrugada era, ¿vos ni te acordás a qué hora era?



- No, no.



-Hoy a la mañana era que hiciste eso vos, boludo. Esta mañana fue.



- De tan perdido que estaba ni me acuerdo.



-Pero ¿vos le hincaste o no te acordás? Vos eras el que le hincaste, vos eras el que te tiraste de la moto porque ahí tenemos la filmación.



-Si, si, si. Me lo mostraron....



El video no fue tenido en cuenta como prueba judicial, pero su testimonio ante la jueza González Cabañas derivó en una denuncia por apremios ilegales en el juzgado N° 4.