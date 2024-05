Uno de los detenidos habría confesado el crimen de Milagros Viernes, 31 de mayo de 2024 Un joven de 27 años se habría adjudicado la autoría del aberrante hecho. La Justicia aun no determinó la responsabilidad, tiene otros dos detenidos más. Hallaron en el cuerpo abuso sexual y puñaladas. Aguardan la autopsia definitiva.

Uno de los detenidos se adjudicó ser el único autor del asesinato. De todas maneras, la Justicia aún no determinó las responsabilidades, ya que todo está en etapa investigativa.



Más allá de esto, no hubo mayores novedades en la causa. Siguen a la espera de la autopsia definitiva, dado que en horas del mediodía de este jueves se conocieron detalles preliminares que revelaban la existencia de abuso sexual y de puñaladas en la joven.



En medio de un inmenso dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron los restos de Milagros Espinosa, la niña de 14 años brutalmente asesinada en Monte Caseros. Hay tres detenidos oriundos de la provincia de Buenos Aires por el femicidio. "Es el momento más doloroso de nuestras vidas", dijo la hermana de Mili