Tres detenidos por el asesinato de una menor en Monte Caseros Jueves, 30 de mayo de 2024 La fiscal Belén Arrúa, a cargo de la causa por la muerte de la nena de 13 años, con la cautela que requiere el tratamiento del caso, sostuvo que aún no se pudo comprobar la hora exacta del hecho mortal. Hay tres hermanos detenidos implicados.

En cuanto a los supuestos actores, están detenidas en la Comisaría de Monte Caseros, aunque la fiscal no pudo brindar mayores detalles al respecto de esto. “Primeramente, como estamos en una etapa de investigativa extremadamente reciente por cuestiones de horas, con las evidencias recabadas por los hechos, sería abuso sexual agravado por el acceso carnal, gravemente ultrajante seguido de femicidio”.



Asimismo, “los supuestos agresores no tienen vínculo alguno con la víctima”, declaró la magistrada. Según pudo investigar la Fiscalía, “son personas que, según testimonios, están hace pocos meses; uno hace semanas” en Monte Caseros. Se recolectaron evidencias y, en base a las primeras investigaciones realizadas, dieron con seis testigos que ya fueron entrevistados.



También brindó detalles de la “represalia” tomada por parte de los vecinos, que incendiaron la casilla donde vivían los presuntos autores y una casilla contigua, donde viviría una hermana de éstos. Asimismo, destacó el accionar de la Policía que evitó que los implicados se dieran a la fuga y para “evitar peores y mayores consecuencias con los vecinos”. La casa de la niña estaría ubicada a dos cuadras de este lugar.



“Todavía tenemos pendientes entrevistas y otras evidencias por recabar”, afirmó la funcionaria. Y destacó que, hasta el momento, “las personas que fueron entrevistadas fueron contundentes en cuanto a sus declaraciones”. Si bien aún está en etapa de investigación, los implicados no tendrían antecedentes penales.



Asimismo, señaló que la madre de la niña tenía un rol muy presente en la vida de la víctima, pero no deslindó detalles intrínsecos de la relación entre ellas. De todas maneras, no pudo adelantar si la joven frecuentaba la casa de los implicados.