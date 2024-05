Maltrato animal en la casa de Gran Hermano

Miércoles, 29 de mayo de 2024

Una vocera de “Huellitas Perdidas” se mostró preocupada tras el episodio de la patada y el rodillazo que recibió el cachorro por parte de Furia.



Un nuevo episodio entre Juliana “Furia” Scaglione y el perro Arturo generó olas de indignación entre los fanáticos de Gran Hermano (Telefe). La patada que la entrenadora propinó al cachorro en medio de una dinámica de canto, quedó captada en video y se viralizó en X (Twitter) con la etiqueta “Expulsión” para condenar el accionar de la polémica jugadora.



Pero además, esta situación alertó al grupo de rescatistas del grupo pro animal Huellitas perdidas, quienes repostearon el preocupante clip y convocaron para el próximo domingo, una marcha hasta las afueras de la casa para exigir la salida inmediata de Arturito.



La palabra de la rescatista Antonella Labari sobre el caso de Arturo y sus últimas incidencias desde la primera denuncia



En este sentido, una de las voceras de la organización, Antonella Labari, explicó que hubo un llamado similar anterior, pero debieron desistir: “Hubo amenazas, insultos de fanáticos del programa. Estamos evaluando las posibilidades, no queremos que algo pacífico se torne violento”.



Cuando se le preguntó a la entrevistada si hubo algún acercamiento por parte de Coy, la hermana de Furia, motivado por el posteo de la asociación en su perfil de Instagram, explicó: “Sí, nos pidió que bajáramos la publicación y que dijéramos que estábamos equivocadas, que no era así. Nosotros simplemente difundimos el video, lo que está a la vista”.



Pero en contraparte, la rescatista matizó que con Marisol, la novia de Martín Ku, mantienen un tipo de comunicación distinta. “Marisol siempre está en contacto con nosotros. Tiene muy buenas intenciones con Arturo”, señaló. Sin embargo, se desconoce si la influencer acompañará esta concentración pacífica.



También, Labari se refirió a los esfuerzos de Huellitas Perdidas para contactar con Fernando Burlando, en busca de su representación en este caso. “Fernando se intentaba comunicar con Telefe, pero no hubo respuesta. Nosotros también quisimos comunicarnos, pero no se pudo”, concluyó.