Dos pitbulls mataron a una perrita que salió en defensa de una nena

Martes, 28 de mayo de 2024

En el barrio Doctor Montaña dos perros de raza Pitbull ingresaron a una vivienda, quisieron atacar a una nena de 11 años, y su perrita la defendió. La mascota -de raza pequeña- fue arrastrada hasta la vereda por los dos canes más grandes y la mataron



María Núñez, vecina del barrio Doctor Montaña, es la dueña de la mascota que murió, contó lo que sucedió: "hace media hora mi hija estaba afuera, salieron dos pitbulls de la casa de enfrente de mi casa. Mi hija ingresó a un patio delantero de mi casa, los pitbull entraron y le agarraron a mi perrita, y la mataron"; y añadió: "vino la Policía y me dijeron que haga la denuncia no más y que llame a Zoonosis".



A su vez, la vecina, comentó: "mi hija tiene 11 años, estaba dentro del patio de mi domicilio, no fue en la calle ni en la vereda. Los perros entraron a mi casa, le quisieron atacar a mi hija y mi perrita la defendió".



Asimismo, María recordó: "anteriormente ya le habían atacado a una de mis perras y le pudimos salvar. En ese momento ya realicé la exposición en la Policía"; y agregó: "y a otro perrito, un caniche, de mi vecina también le atacaron, y le salvaron también".



Al mismo tiempo, dijo: "yo no tengo relación con mis vecinos, no sé cómo se llaman, pero ya los vecinos estamos cansado de los perros que ellos tienen"; y señaló: "la casa tiene rejas, dejan el portón abierto, y ahí los perros salen a la calle".



Por último, indicó: "los dueños de los perros no están en la casa. Y uno de los perros está suelto todavía en la calle".