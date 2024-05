Apresaron a buscados uno estaba ebrio y el otro paseando

Lunes, 27 de mayo de 2024

Dos delincuentes buscados por la Justicia correntina fueron capturados el sábado y el domingo por la Policía, uno de ellos a pocos metros de una comisaría, borracho y ocasionando pleitos a vecinos.



El otro, paseando en zona céntrica de forma sospechosa. Según datos oficiales, el primero de las detenciones fue alrededor de las 19:30 en el barrio Santa Rosa, donde un sujeto apodado "Yony", de apellido Mitchell, en estado de ebriedad se puso violento con los vecinos a los que increpaba. Personal del GRIM 2, que patrullaba el barrio terminó por demorar al sujeto, quien tras constatar sus datos personales, pudieron determinar que no solo tenía antecedentes por robos y hurtos, sino que además poseía un pedido activo de captura desde el 30 de abril, por el Juzgado de Instrucción N°5 por robo.



El segundo detenido se registró en el marco de un operativo conjunto que la Policía estaba llevando a cabo ayer en zona céntrica de la capital correntina, cuando efectivos motorizados del comando de Patrulla observaron por calle Hipólito Yrigoyen y España a un sujeto al que demoraron preventivamente. Resultó que no llevaba ninguna identificación y dijo que solo estaba paseando. Al consultarle su identidad, dijo llamarse G. A. Sotelo de 43 años. De inmediato, el sistema prontuarial de la Policía alertó a los uniformados, ya que el hombre poseía un pedido de localización y detención activo desde el mes de noviembre del año 2023, por una causa de robo en la que no se presentó a indagatoria.