Antonio Gasalla, internado "en estado crítico"

Viernes, 24 de mayo de 2024

El actor de 83 años se encuentra ingresado en el Sanatorio Otamendi.



Antonio Gasalla fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi. Según informó el conductor Carlos Monti “hay mucha preocupación por la salud de Antonio. Él ya venía con algunas complicaciones, se encuentra internado en estado crítico. Más no podemos decir, porque no sabemos”.



El actor de 83 años fue diagnosticado con demencia senil progresiva en el año 2019 y desde ese entonces su salud se fue deteriorando. Su amigo y confidente, el periodista Marcelo Polino, es uno de los encargados de contar públicamente cómo se encuentra. Hasta el momento no hay un parte oficial del sanatorio sobre la internación.



Hace algunos meses, Gasalla dejó su vivienda tras haber sufrido un robo para pasar a vivir en un centro en el que le brindan el apoyo y contención para atravesar su delicado estado de salud.