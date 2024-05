"Lo amenazaba con un machete y le robó dinero"

Viernes, 24 de mayo de 2024

El fiscal de Investigaciones Facundo Cabral brindó detalles del caso de la mujer que se hizo pasar por la hija de un hombre, lo secuestró, drogó y confesó otros crímenes. Hoy será trasladada a Santo Tomé y se formalizará la imputación.



"Supongo que ya está siendo trasladada en este momento a Santo Tomé. Nosotros le formalizaremos la imputación en un transcurso de la mañana en la Fiscalía y pediremos la aparición preventiva"



"Ayer se recompuso el señor, le dieron el alta al hospital, fue a la policía y radicó formalmente la denuncia. La verdad que dio datos estremecedores, datos dignos de una película", indicó el Fiscal.



"Le conoció en el mes de noviembre porque se había ido a Garrucho, fue a visitar una pariente que ya no vivía, su prima murió hace 10 años. Buscó una casa para comprar y allí fue que cayó en el domicilio de esta señora. Inmediatamente, así con la actitud de esas personas que son escafadoras, lo logró engañar, le dijo, papá, pero si vos sos mi papá. El hombre, como con desconfianza, no entendía mucho.



"No había estado con la madre de esta chica, pero de todas maneras logró engañar a una persona mayor, muy vulnerable, de 79 años. Y ya en esa oportunidad logró que el hombre le dé 200 mil pesos y 200 dólares. Los 200 dólares le entendió que le prestaba, pero lógicamente nunca le devolvió. Luego regresó con la finalidad de comprar la casa. Esta señora le dijo que no, que había aumentado el precio y de todas maneras le dejó, le hizo quedar mediante engaños.



"El domingo le habían preparado una sopa, que la procesó, le hizo como una sopa espesa. Él le preguntó si le iba a tomar, le dijo no, está muy caliente, voy a esperar. Y después, más tarde, ya no tomó, le dijo que no, que no tenía ganas, le pasó el hambre, le hizo tomar. El hombre tomó dos platos de sopa y, claro, ahí no se despertó, no se pudo recuperar más. Hasta l miércoles, cuando es rescatado por la policía porque un vecino lo había visto.



"La mujer se sentaba en la puerta y le amenazaba con un machete. Él se dio cuenta que le habían robado el dinero. En un momento dado intentó irse, forcejó. Y en esa circunstancia es que ella se sube al auto y se va a la prefectura y dice que el padre le estaba queriendo matar con un cuchillo", reveló el Fiscal-



"En esta situación es que el hombre queda sentado en el hall de la casa, de una manera tipo exhausto y sin fuerza porque estaba drogado. Y allí es donde le ve un vecino y llama a la policía. Así es donde él es rescatado, pero él cuenta de varios días, un calvario que sufrió a costa de esta mujer que tiene personalidad psicopática"



Sobre la carátula de la causa, dijo que "La vamos a reformular, esa es la carácter que teníamos primigeniamente, pero vamos a evaluar y calificar cada uno de los delitos que entendemos que dieron en un concurso real, más grave todavía"



"El hombre señaló que la mujer en reiteradas ocasiones le dijo que se había matado a un compadrastro y que había matado a una pareja o algo así que tenía. Le reiteró, o sea, lo amedrentaba con eso en reiteradas oportunidades, lo cual coincide, digamos, con lo que se había dicho, lo que tomó conocimiento la policía que está investigando, de que esta señora había tenido ya otro padrastro, entre comillas, que estuvo unos días y que murió en la casa y lo sepultó rápidamente", detalló Cabral.



Yo leía la denuncia y realmente me daba escalofríos. Pobre hombre, una persona tan vulnerable y con esta mujer con esa personalidad psicopática que cero dolencia por el prójimo y una maquinación del tipo estafador, porque este tipo de personas buscan el engaño, actúan de esa manera y cero empatía por el prójimo, le da igual el dolor de la otra persona.